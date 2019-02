vor 38 Minuten

Nicht ohne meinen Hund! Vierbeiner-Karneval an der Copacabana

An der Copacabana in Rio de Janeiro haben Herrchen und Frauchen Karneval mit ihren Vierbeinern gefeiert. Viele Hundebesitzer tanzten mit ihren kostümierten Haustieren an der Strandpromenede entlang.