"Nicht genug": Enttäuschung über Klimagipfel-Beschlüsse

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow hat nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres die Gefahr einer globalen Klimakrise nicht gebannt. Die in den Beschlüssen von Glasgow erzielten Fortschritte seien "nicht genug" und voller "Widersprüche", erklärte Guterres am Abend: "Die Klimakatastrophe steht weiter vor der Tür."

"Unser zerbrechlicher Planet hängt am seidenen Faden", erklärte der UN-Generalsekretär. Die Delegierten aus fast 200 Staaten hatten zuvor eine Einigung erzielt, die unter anderem das Maximalziel des Pariser Klimaabkommens einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad stärkt. Die Formulierung zur Abkehr von der Kohle wurde jedoch in letzter Minute auf Betreiben Indiens und Chinas deutlich abgeschwächt, auch die Vereinbarungen für Klimahilfen sind umstritten.

Mehrere Staaten beschwerten sich bitterlich über die Verwässerungen der Kohle-Passage. Auch EU-Kommissar Frans Timmermans äußerte seine große Enttäuschung darüber, würdigte die Forderung in Sachen Kohle aber dennoch als "historisch". Der britische COP26-Präsident Alok Sharma hatte wegen der Last-Minute-Änderung mit den Tränen gekämpft. "Ich bitte um Verzeihung für die Art, wie das gelaufen ist. Und es tut mir sehr leid", sagte der Gastgeber.