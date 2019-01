Niagarafälle frieren langsam ein

Die Niagarafälle sind das ganze Jahr über ein Naturspektakel. Bei Minusgraden verwandelt sich der Wasserfall aber in ein echtes Winterwunderland. An den Seiten sind die weltberühmten Wasserfälle derzeit zugefroren. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen weiter fallen - bis auf minus 17 Grad. Ob das ausreichen wird, um die Wassermassen ganz erstarren zu lassen, wird sich zeigen. Komplett zugefroren waren die Wasserfälle vor mehr als hundert Jahren, im Jahr 1911.

18 Millionen Besucher jährlich

Die Niagarafälle sind an der Grenze zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario. Mit mehr als 18 Millionen Besuchern jährlich zählt die Niagararegion zu den beliebtesten Touristenattraktionen Nordamerikas.