New Yorker nach zehn Tagen Lockerungen kaum mehr zu bremsen

Am Wochenende war es am Saint Marks Place im New Yorker East Village so, als hätte es Corona nie gegeben. Hunderte junge Leute machen Party auf der Straße – ohne Gesichtsmaske und Social Distancing. Die umliegenden Bars und Restaurants servieren den dazugehörigen Alkohol. Was New Yorks Gouverneur Cuomo auf die Palme brachte:

"Alle wollen wieder öffnen, alle wollen ihre Freiheit zurück. Okay. Aber: Disziplin ist wichtig. Und lokalen Behörden müssen dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden." Andrew Cuomo, Gouverneur von New York

Kaum ein Restaurant hält sich mehr an die Regeln

Und die erlauben derzeit gerade mal das Abholen und das Liefern von Speisen und Getränken. Was allerdings zunehmend ignoriert wird. Gerade in den Partyvierteln Manhattans und in den Hamptons, wohin die Superreichen der Stadt schon vor Monaten geflüchtet sind. "Wir haben 25.000 Beschwerden bekommen über Bars und Restaurants, die gegen die Regeln verstoßen haben", ärgert sich Cuomo. "Und denen sage ich: Ihr könnt dafür Eure Lizenz zum Alkoholausschank verlieren."

Eine harte Drohung für eine Branche, die nach drei Monaten Lockdown ohnehin tief in der Krise steckt, sagt Andrew Rigie von der New York City Hospitality Alliance, einem Zusammenschluss von Gastronomen in der Stadt: "Restaurants und Bars sind finanziell völlig am Ende. Und New Yorker wollen ausgehen, andere Menschen treffen. Wenn wir jetzt dafür Strafzettel verteilen oder Lizenzen entziehen, dann macht das die Krise noch schlimmer. Die Leute sind verzweifelt, deshalb halten sie sich nicht an die Regeln."

New York setzt jetzt auf Outdoor-Dining

Viele gerade kleine Restaurants haben längst aufgegeben und für immer geschlossen. Die Einnahmen aus dem Außer-Haus-Geschäft reichten nicht mal, um die horrenden New Yorker Mieten zu bezahlen. Und die, die bisher durchgehalten haben, stehen vor einer ungewissen Zukunft. "Wenn in Zukunft erstmal nur 50 Prozent der Plätze in Restaurants besetzt werden dürfen, reicht das nicht. Wir müssen die Einnahme-Verluste ausgleichen durch mehr Plätze zum Draußen-Essen. Das würde dann auch mehr Leben in die Straßen New Yorks bringen. Und das ist so wichtig, um in eine neue Nach-Corona-Normalität zu starten, wie auch immer die aussieht", so Rigie weiter.

Geht es nach Rigie, sieht die ungewöhnlich aus – mit Tischen und Stühle auf Straßen, Gehwegen und Parkplätzen. Denn auch New Yorker sind es eigentlich gewohnt, in vollklimatisierten Räumen Essen zu sich zu nehmen gehen. Diese neue Esskultur unter freiem Himmel könnte eigentlich auch schon bald beginnen, jedenfalls, wenn es nach Gouverneur Cuomo geht:

"Die Zahlen sehen gut aus. Wenn das so bleibt, können wir am Montag mit Phase zwei beginnen." Andrew Cuomo, Gouverneur von New York

Gouverneur und Bürgermeister sind sich uneins

Was laut dem vierstufigen Öffnungsplan auch heißt, dass Restaurants und Bars draußen servieren dürfen. Mit dieser überraschenden Ankündigung erwischte Cuomo allerdings Bürgermeister de Blasio auf dem völlig falschen Fuß. Er hatte wenige Stunden zuvor noch auf die Bremse getreten:

"Wir glauben, dass wir die Auswirkungen der Massenproteste und der ersten Phase der Öffnung erst am Wochenende oder Anfang kommender Woche sehen. Wir müssen abwarten, wie das alles die Infektionszahlen und damit die Realität verändern wird." Bill de Blasio, Bürgermeister New York

Nicht zum ersten Mal in dieser Krise wiedersprechen sich Gouverneur und Bürgermeister. Zum Leidwesen nicht nur der Gastrobranche:

"Wir würden uns mal klare Ansagen wünschen, so schnell wie möglich. Aber es gibt weiter nur Ungewissheit. Und niemand weiß, auf was er sich einstellen kann." Andrew Rigie, New York City Hospitality Alliance

Außer vielleicht auf das nächste illegale Partywochenende im Eastvillage.