New York stundenlang dunkel: Massiver Stromausfall in Manhattan

New York, die Stadt die niemals schläft - diesmal schon. Ein mehrstündiger Stromausfall hat am Samstagabend große Teile der US-Metropole erfasst. Über Stunden war das öffentliche Leben beeinträchtigt - just am Jahrestag des großen Blackouts von 1977.