New York: Panik wegen Motorrad-Fehlzündungen auf Times Square

Fehlzündungen von Motorrädern haben auf dem New Yorker Times Square Passanten in Angst und Schrecken versetzt. Die Polizei gab am Dienstagabend per Twitter Entwarnung: "Auf dem Times Square ist kein Active Shooter. Fehlzündungen von vorbeifahrenden Motorrädern klangen wie Schüsse."

Viele Anrufe bei der Polizei

Der Vorfall zeigt, wie nach den Massakern in El Paso und Dayton die Nerven in der amerikanischen Öffentlichkeit blank liegen. Es seien über die Notfallnummer 911 viele Anrufe besorgter Bürger eingegangen, twitterte die New Yorker Polizei. Sie rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen: "Das Times Square Areal ist sehr sicher!", versicherte sie.

Passanten flüchteten in Geschäfte

Der New Yorker Fernsehsender PIX11 berichteten, viele Passanten hätten den Lärm für eine Explosion gehalten und seien in Geschäfte und Gebäude geflüchtet. Der Times Square ist ein beliebtes Touristenziel und Unterhaltungszentrum.

Viele Tote in El Paso und Dayton

Bei den Massakern in El Paso und Dayton wurden am Wochenende 31 Menschen erschossen.