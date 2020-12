Neuverschuldung des Bundes - wo kommt das Geld her?

Wenn der Staat Schulden macht, sind das ganz andere Dimensionen, als wenn eine Privatperson zur Bank geht und einen Kredit beantragt. Die Entscheidung, wann wie viel Geld aufgenommen wird, gehört in den Zuständigkeitsbereich des Bundesfinanzministeriums. Das Schuldenmanagement erledigt dabei die Finanzagentur, eine hundertprozentige Tochter des Bundes mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie besorgt frisches Geld zu guten Konditionen und begleicht fällige Kredite.

Kontostand: minus zwei Milliarden Euro

Die Mitarbeiter der Agentur haben immer das Zentralkonto der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Bundesbank im Blick, das schon mal ins Minus rutscht - wenn zum Beispiel die Beamtengehälter überwiesen werden müssen, die Steuereinnahmen aber noch nicht da sind.

In einem Video der Bundesregierung über die Arbeit der Finanzagentur sagt Chefhändler Thomas Weinberg, morgens gehe der erste Blick auf das Konto: "Dann steht auf dem Kontostand beispielsweise minus zwei Milliarden" – und diesen Kontosaldo müsse man an diesem Tag wieder auf null zurückbringen. Das geht über kurzfristige Kredite bei den Geschäftsbanken.

Bundesanleihen, Bundesschatzbriefe und Co

Der größere Teil der deutschen Schulden läuft über verschiedene festverzinsliche Wertpapiere, die der Bund auf den Markt bringt. Dazu gehören Bundesanleihen, die mindestens über zehn Jahre laufen und kurzfristigere Bundesobligationen. 106 Auktionen gab es in diesem Jahr bisher, 36 Banken gehören dabei zum festen Bieterkreis.

Den Zuschlag bekommt die Bank, die das meiste Geld gibt. Auch Privatleute können dem Staat Geld leihen – indem sie zum Beispiel Bundesschatzbriefe kaufen.

Kreditwürdigkeit der BRD: Vorbildlich

Bei all dem ist die Bonität, also die Kreditwürdigkeit, zentral: Deutschland ist Musterschüler, erhält international die Bestnote Triple-A, also drei Mal A. Und das heißt: Die Ratingagenturen S&P, Moody´s und Fitch sehen kein Ausfallrisiko, erwarten nicht, dass Deutschland irgendwann zahlungsunfähig wird. Das heißt auch: Der deutsche Staat zahlt vergleichsweise niedrige Zinsen. Aktuell gibt es sogar Negativzinsen.

Für ein drohendes Ausfallrisiko ist dabei nicht der absolute Schuldenstand ausschlaggebend, sondern die Schuldenquote – und da sieht es aktuell sogar besser aus als zur Finanzmarktkrise. Das heißt: Deutschland nimmt viele Schulden auf, das Wirtschaftswachstum spült aber auch viel Geld aufs Bundeskonto.