Neuseeland ruft nach Zyklon "Gabrielle" den Notstand aus

Die sintflutartigen Regenfälle in Neuseeland, die Zyklon "Gabrielle" auslöste, haben besonders Auckland sowie die Regionen Northland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato und Hawke's Bay getroffen. Einwohner mussten hier vor Wassermassen in Sicherheit gebracht werden. Wegen der Überschwemmungen wurden zahlreiche Straßen gesperrt, in mehr als 60.000 Haushalten fiel der Strom aus.

Retter von Erdrutsch erfasst

Eine Wetterstation in der Region Hawke's Bay und Napier verzeichnete über Nacht dreimal so viel Regen wie normalerweise im gesamten Februar. Die dadurch ausgelösten Fluten brachten auch Helfer in Gefahr: In der Nähe von Auckland, der größten Stadt des Landes, wurden Feuerwehrleute von einem Erdrutsch erfasst. Einer von ihnen wird noch vermisst, der zweite verletzt aus den Erdmassen gerettet, wie örtliche Medien berichteten.

"Reale Bedrohung für das Leben der Neuseeländer"

Die Regierungen Neuseelands rief angesichts der Lage den landesweiten Notstand aus. Dieser Schritt ermögliche es der Regierung, die betroffenen Gebiete zu unterstützen und zusätzliche Ressourcen bereitzustellen, sagte Katastrophenschutzminister Kieran McAnulty. "Dies ist eine bedeutende Katastrophe mit einer realen Bedrohung für das Leben der Neuseeländer", sagte McAnulty in der Hauptstadt Wellington.