Neuseeland: Lebenslanges Rauchverbot für Jugendliche

Der Tabakkonsum geht weltweit zurück. Besonders die Zahl der Raucher in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen geht laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 20 Jahren immer weiter zurück. Weltweit rauchen demnach 1,3 Milliarden Menschen, sieben Millionen sterben jährlich an den Folgen des Tabakkonsums. Neuseeland will nun ganz rauchfrei werden und das Laster per Gesetz verbieten.

Verkauf von Tabakprodukten an Jugendliche wird strafbar

Das Gesetz mit dem Namen "Smokefree 2025 Action Plan", das kommendes Jahr verabschiedet werden soll, hat folgenden Effekt: Das bisherige Mindestalter von 18 Jahren für den Verkauf von Tabakprodukten wird jedes Jahr erhöht. Das hieße am Ende, dass alle die 2013 oder später geboren werden, niemals legal Tabak kaufen können.

"Wir wollen sicherstellen, dass junge Leute nie mit dem Rauchen anfangen, also machen wir es strafbar, rauchbare Tabakprodukte an Jugendliche zu verkaufen", sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Ayesha Verrall.

Rauchen: Häufigste vermeidbare Todesursache in Neuseeland

Der Anteil der Raucher an der neuseeländischen Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken und liegt noch bei etwa elf Prozent der Erwachsenen. Unter den indigenen Maori ist der Anteil mit 22 Prozent allerdings deutlich höher. Der Plan der Regierung sieht die Einrichtung einer Taskforce vor, die dazu beitragen soll, das Rauchen auch unter den Maori zu reduzieren. Rauchen sei die häufigste vermeidbare Todesursache in Neuseeland, so die Gesundheitspolitikerin Verrall.

Angebote zur Rauchentwöhnung

Die Steuern auf Zigaretten wurden in den vergangenen Jahren bereits stark erhöht. Derzeit kostet eine Packung mit 20 Zigaretten umgerechnet 21 Euro. "Wir glauben nicht, dass Steuererhöhungen irgendwelche weiteren Auswirkungen haben werden", sagte Verrall und erteile damit Forderungen nach weiteren Erhöhungen eine Absage. Es sei schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, "und wir haben das Gefühl, wenn wir das täten, würden wir die Menschen, die süchtig nach Zigaretten sind, noch mehr bestrafen." Und sie fügte hinzu: "Wenn wir verhindern, dass Menschen mit dem Rauchen anfangen, und denen, die rauchen, beim Aufhören helfen, decken wir beide Enden des Spektrums ab."

Kritiker warnen bereits, dass ein Verbot den illegalen Handel von Tabakprodukten auf dem Schwarzmarkt anheizen werde.