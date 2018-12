vor 19 Minuten

Neuseeland feiert Neujahr mit Feuerwerk in Auckland

Milliarden Menschen auf der Welt begrüßen das neue Jahr 2019. Die größte Silvesterparty Deutschland steigt erst am Abend in Berlin - schon gefeiert wurde dagegen in Neuseeland. Dort begann das Feuerwerk um 12 Uhr mittags unserer Zeit.