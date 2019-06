Neuseeland: Den dicksten Papageien der Welt droht das Aussterben

Wie die neuseeländische Naturschutzbehörde mitteilte, wird der Kakapo aus der Familie der Eulenpapageien derzeit von der sich massenhaft ausbreitenden Infektionskrankheit Aspergillose dahingerafft. 36 der nachtaktiven und flugunfähigen Vögel würden von Tierärzten behandelt. Sieben seien bereits gestorben, darunter zwei erwachsene Kakapos - ein herber Verlust bei einer Gesamtpopuluation von nur noch 147 ausgewachsenen Tieren.

Bedrohung der letzten Kakapo-Population durch Ateminfektion

Aspergillose habe "verheerende Auswirkungen" auf die seltenen Papagaien, erklärte die Naturschutzbehörde. Die Krankheit befalle das Atmungssystem und bedrohe den Fortbestand der extrem seltenen Art. Vor diesem Jahr war nur ein an Aspergillose gestorbener Kakapo dokumentiert worden.

Gründe für die Ausbreitung der Seuche noch unklar

"Es ist eine nie dagewesene Bedrohung und wir arbeiten wirklich hart daran zu verstehen, warum das dieses Jahr passiert", sagte der Tierarzt des Zoos von Auckland, James Chatterton, dem Sender TVNZ. Derzeit gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die hohen Temperaturen zu der starken Ausbreitung von Aspergillosis führte.

Auch die in diesem Jahr außergewöhnlich gut mit Nachwuchs gefüllten Nester begünstigten der Hypothese zufolge die Krankheit. Die nur 50 ausgewachsenen Kakapo-Weibchen legten 249 Eier, aus denen bis Mitte April rund 90 Küken schlüpften - mehr als doppelt so viel wie in der vergangenen Brutsaison.

Erstes Aussterben drohte in den 70er Jahren

Die gelb-grünen und rund vier Kilo schweren Vögel leben ausschließlich auf vier Inseln vor der neuseeländischen Küste, auf denen sie keine natürlichen Feinde haben. Die Tierart wird von Forschern strengstens überwacht. Kakapos galten bereits als ausgestorben, als 1970 einige überlebende Exemplare gefunden wurden.