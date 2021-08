Wegen Delta unverzichtbar? Israel startet Corona-Drittimpfungen

Überlastung der Intensivstationen droht

Wenn es nicht mindestens gelingt den Anstieg bei schweren Krankheitsverläufen zu bremsen, droht eine Überlastung der Intensivstationen. Gerade die älteren Altersgruppen sind besonders gefährdet und ihr Impfschutz soll nun mit der Drittimpfung verbessert werden. Galia Rahav leitet die Abteilung für Infektionskrankheiten am Sheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv. Sie sagt, man habe keine andere Wahl: "Mag sein, dass wir nicht viel über die Effektivität dieser dritten Impfung wissen, aber angesichts der steigenden Infektionszahlen ist es halt so: In Zeiten einer Pandemie müssen auch Entscheidungen getroffen werden, die nicht zu 100 Prozent auf Fakten basieren, sondern auf logischen Erwägungen."

Regierung will Lockdown unbedingt vermeiden

Israels neuer Premierminister Naftali Bennett will den Anstieg der Infektionszahlen bremsen, einen weiteren Lockdown aber unbedingt vermeiden. "Man kann die Bedeutung der dritten Impfung gar nicht groß genug einschätzen", so Bennett. Die Ansteckungsgefahr durch Infizierte sei bei der Delta-Variante wesentlich größer. "Bei dem, was wir nun tun, geht es darum Leben zu retten."

Parallel ruft der Regierungschef unermüdlich diejenigen zur Impfung auf, die bislang zögern. Rund 58 Prozent der Bevölkerung haben schon zwei Impfungen erhalten, aber gerade viele jüngere Israelis sind weiterhin skeptisch.