Nach Sturmtief "Eberhard" kommt "Franz"

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Nachdem Sturmtief "Eberhard" Bayern ordentlich durchgepustet hat und in Nordrhein-Westfalen sogar ein Autofahrer getötet wurde, nähert sich mit Tiefdruckgebiet "Franz" schon der nächste Sturm.

Im Lauf des Tages soll "Franz" ganz Deutschland erfassen - mit Regen und Schnee. Bis zum Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst windiges bis stürmisches Wetter für ganz Deutschland voraus. Ganz so schlimm wie bei "Eberhard" am vergangenen Wochenende soll es aber nicht werden.

Stürmisches Wetter auch in Bayern

Zwar sind für das Bayernwetter heute sogar einzelne sonnige Abschnitte, vor allem in der Mitte und im Süden Bayerns, vorhergesagt - in den Bergen wird es allerdings stürmisch. Auf den Gipfeln weht ein starker Wind aus West, in exponierten Lagen sind schwere Sturmböen möglich. Abends nimmt in Unterfranken die Regenneigung zu. Der Wind frischt auch hier stark bis stürmisch auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad im Allgäu und 10 Grad örtlich in Ober- und Niederbayern.

"Gebhard" steht schon vor der Tür

Nur einen Tag später bringt mit Tief "Gebhard" am Donnerstag ein weiteres Tiefdruckgebiet stürmischen Wind an der Nordsee und im Bergland. Und auch am Freitag ist es bei starken bis stürmischen Winden trüb und es fällt immer wieder Regen, anfangs bis 600m Schnee.

Am Wochenende kommt der Frühling zurück

Erst am Wochenende entspannt sich die Lage mit frühlingshaftem Wetter. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen dann zwischen 2 und 9 Grad; die Höchstwerte zwischen 3 und 11, am Samstag zwischen 10 und 15 Grad. Am Sonntag kann es bis zu 18 Grad warm werden.