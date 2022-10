Neues Musk-Twitter: Autobauer stoppt Werbung, Trump nicht zurück

Nach der Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk hat der US-Autobauer General Motors angekündigt, seine bezahlten Anzeigen in dem Onlinedienst "vorübergehend" auszusetzen. "Wir sprechen mit Twitter, um die Ausrichtung der Plattform unter seinem neuen Besitzer zu verstehen", erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag. Der Konzern antworte aber weiter auf Kundenanfragen über das offizielle Twitter-Profil des Unternehmens. General Motors steht in Konkurrenz zum Elektroautobauer Tesla, dessen Chef Musk ist.

Ex-Präsident Trump bleibt lieber auf eigener Plattform "Truth Social"

Auch Ex-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass er nicht zu Twitter zurückkehren wolle, auch wenn dies mit Elon Musk als neuem Eigentümer möglich werden sollte. Stattdessen werde er bei seinem eigenen Dienst "Truth Social" bleiben, sagte Trump Fox News Digital am Freitag. "Es gefällt mir hier mehr", erklärte Trump. "Ich mag Elon, aber ich bleibe bei Truth."

Musk zahlt 44 Milliarden US-Dollar für Twitter

Tech-Milliardär Elon Musk hatte am Donnerstag die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter abgeschlossen. Er hatte die permanente Sperre von Trump im Mai als "moralisch falsch und einfach nur dumm" kritisiert. Zudem kündigte er an, "lebenslange" Sperren von Nutzern generell abschaffen zu wollen.

Am Freitag dämpfte Musk allerdings selbst die Aussichten auf eine mögliche schnelle Rückkehr Trumps zu dem Dienst. Es solle keine Entscheidungen zur Wiederherstellung gesperrter Account geben, bis ein neues Gremium zum Umgang mit kontroversen Inhalten gebildet werde.

Musk feuert nach Übernahme erstmal Twitter-Führungsetage

Der streitbare Unternehmer und reichste Mensch der Welt hatte Twitter am Donnerstag nach monatelangem Hin und Her für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) gekauft und sogleich Twitter-Chef Parag Agrawal und weitere wichtige Führungskräfte gefeuert.