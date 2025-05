Kabinett: Mehr Männer als Frauen, viele Juristen, ein Metzger

Mehrere Verbände äußerten bereits scharfe Kritik an der Zusammensetzung des neuen Bundeskabinetts. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland liege bei rund 30 Prozent und werde weiter zunehmen, betonte Gökay Sofuoğlu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland. In Sachen gesellschaftlicher Repräsentanz gebe es mit Friedrich Merz aber keinen Politikwechsel, sondern ein "Weiter so". Sofuoğlu dürfte damit auch die Ampel-Vorgängerregierung meinen: Dort saß nur eine Person mit Migrationshintergrund am Kabinettstisch.