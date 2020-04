Neues Internetportal gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen

Experten von Jugend- und Kinderschutzverbänden warnen angesichts der Corona-Krise vor einer Zunahme häuslicher Gewalt. Isolation und Ausgangsbeschränkungen seien ein Nährboden dafür. Vor diesem Hintergrund wurde am Donnerstag vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, eine neue Internetplattform vorgestellt: Sie soll Kindern und Jugendlichen die familiär Gewalt erfahren, schnelle Hilfe bieten und gleichzeitig Außenstehende zu mehr Wachsamkeit aufrufen.

Website soll auch "Appell an Bevölkerung" sein

Per Chat werde Direkthilfe angeboten, erklärte Rörig. Es gebe aber auch eine anonyme Telefon-Hotline (0800-2255530) und die Kontaktdaten von Beratungsstellen. Die Aktion sei ein dringender "Appell an die Bevölkerung, in der aktuellen dramatischen Situation Kinder nicht aus den Augen zu verlieren", so der Beauftragte weiter.

Um Erwachsene für die Problematik zu sensibilisieren, stehen auf der Website Flyer und Material zum Teilen in Sozialen Netzwerken bereit. Auch Tipps wie man sich bei einem Verdacht auf sexuelle und andere familiäre Gewalt im Umfeld verhalten sollte, werden angeboten. "Schon das Aufhängen eines Flyers im Hausflur kann helfen, die Nachbarschaft daran zu erinnern, sich um Kinder und Jugendliche aus dem eigenen Umfeld zu kümmern und aufeinander aufzupassen", erklärte Rörig