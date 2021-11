Neues Infektionsschutzgesetz: "Zielgenauer Maßnahmenkatalog"

Seit mehr als einem Jahr gilt bundesweit die "epidemische Notlage". Im März 2020 hatte der Bundestag sie ausgerufen. Nachdem inzwischen rund zwei Drittel der Deutschen einen vollständigen Impfschutz haben, will die neue Regierungskoalition die "epidemische Notlage" auslaufen lassen - gegen den Widerstand der Union. Dafür soll heute ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet werden. Im BR24 Thema des Tages hat FDP Bundestagsabgeordneter Daniel Föst die geplante Neufassung erläutert.

Mehr Kompetenzen für die Länder

Das Gesetz solle vor allem den Ländern einen "zielgenauen Maßnahmenkatalog" an die Hand geben. Es mache ja keinen Sinn in Schleswig-Holstein die Schulen zu schließen, wenn ich Bayern das Problem am größten ist", so Föst im BR24 Interview. Diesen Baukasten müssten die Länder nun dringend und schnell umsetzen. "Wir setzen neue Anreize bei den niedergelassenen Ärzten, massiv in die Booster-Impfung einzusteigen, wir schließen auch Lücken, zum Beispiel 3G im öffentlichen Personennahverkehr und wir setzen Anreize, das noch mal stärker geimpft wird" erläuterte er.

Impfpflicht bleibt schwierig

Nach wie vor ist für bestimmt Berufsgruppen eine Impfpflicht im Gespräch, doch Einigkeit gibt es darüber keine. Föst sieht daher die Wiedereinführung der Testpflicht in Vulnerablen Einrichtungen als wichtigen Schritt und dass die Corona-Tests wieder kostenlos angeboten werden.

Ein Impfpflicht nach Berufsgruppen hingegen hält er nicht für zielführend: "Es macht ja keinen Sinn, wenn zum Beispiel der Pfleger oder die Pflegerin durchgeimpft sind. Aber das Hilfspersonal und das Reinigungspersonal im Altenheim nicht."

Widerstand vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst

Der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) ist nicht zufrieden mit dem Ampel-Entwurf und schrieb in einem Brief an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller, der Gesetzentwurf sei "in seiner jetzigen Fassung" im Bundesrat nicht zustimmungsfähig.

Daniel Föst entgegnet im BR24 Interview: "Wenn Herr Wüst aus Nordrhein-Westfalen lieber gar keinen Maßnahmenkatalog hat, als diesen, dann schadet er glaube ich Deutschland mehr, als er hilft. Parteipolitische Ränkespiele dürfen in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, keine Rolle spielen."