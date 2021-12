Bundestag: Kontroverse Debatte über Impfpflicht in der Pflege

Die angehende Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte den Bundesländern angesichts hoher Inzidenz-Zahlen Nachbesserungen beim Infektionsschutzgesetz zugesagt, um strengere Corona-Maßnahmen zu erlauben. Diese wurden nun in einer außerplanmäßigen Sitzung des Bundestags erstmals beraten, bevor am Freitag die Beschlussfassung durch das Parlament erfolgen soll.

SPD: Impfpflicht in der Pflege "unabdingbar"

Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, erklärte zu Beginn der Aussprache, die Ampel-Fraktionen seien entschlossen, alles zu unternehmen, um die Pandemie zu überwinden.

Mit der Gesetzesänderung werde klargestellt, dass die Länder zum Beispiel Kongresse absagen und gastronomische Angebote untersagen könnten. Die Devise in der besorgniserregenden Pandemie-Lage laute "impfen, impfen impfen, damit es zügig vorangeht erweitern wir den Kreis der Impfberechtigten". Auch Zahn- und Tierärzte sowie Apotheken würden nun einbezogen.

Die geplante einrichtungsbezogene Impfpflicht" sei ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, so Dittmar. Dieses Recht hätten aber auch die Hilfsbedürftigen. Sie müssten sich "darauf verlassen können, dass ihnen keine Gefahr für die eigene Gesundheit droht". Aus ethischer Sicht sei daher eine Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen "unabdingbar". Auch für eine allgemeine Impfpflicht zeigte sich Dittmar offen, sie begrüße die Schaffung eines "gesamtgesellschaftlichen Schutzwalls" gegen die Pandemie.

Union: Maßnahmen verworren und zu spät

Für die Unionsfraktion übte Stephan Stracke (CSU) harsche Kritik an den Ampel-Parteien. Deren erster Gesetzentwurf sei sehr lückenhaft gewesen, nun lege man ein "Reparaturgesetz" vor: "Sie versuchen, Lücken zu schließen, die Sie selbst aufgerissen haben und Sie handeln zu spät".

Das Mittel der Wahl bleibe für die Union die Feststellung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite", so Stracke. Die Ministerpräsidenten hätten der kommenden Bundesregierung erst klar mahne müssen, "was ihnen fehlt", was etwa die Schließung von Gastronomie oder das Untersagen von Sportveranstaltungen betreffe. Nun werde ein "Wirrwarr von Fristen" und Sonderregelungen geplant, die Begrenzung der Ländermaßnahmen bis zum 15. Februar sei "zu kurz".

Grüne: Appell zur Gemeinsamkeit

Die Grünen-Abgeordnete Maria Klein-Schmeink warf den Unionsparteien vor, sich einer Konsenslösung zu verweigern. "Wir haben versucht, in dieser schwierigen Situation, in der wir noch nicht an der Regierung sind, die passenden Antworten zu finden", sagte sie. Es sei anmaßend, sich in der aktuellen Lage einer gemeinsamen Haltung zu verweigern. Es könne sein, dass die Impfstoffe nicht mehr wirken, "wenn wir das jetzt nicht gemeinsam angehen, werden wir überrollt werden von der nächsten Welle". Es gehe darum, insbesondere Menschen mit Pflegebedarf zu schützen, darauf habe man reagiert: "Wenn nachgesteuert werden muss, dann steuern wir auch nach."

FDP: "Schnelle und zügige" Reaktion der Ampel

Für die FDP erklärte Christine Aschenberg-Dugnus, die aktuelle Situation sei "sehr ernst, das zwingt uns alle zum Handeln". Ein Nachschärfen sei hier selbstverständlich gewesen, aber schon das bestehende Infektionsschutzgesetz habe sehr viel ermöglicht, die Kritik aus der Union sei daher "peinlich": Maßnahmen seien bisher "nicht konsequent umgesetzt" worden.

Nun reagiere die Ampel "sehr schnell und zügig", indem etwa dafür gesorgt werde, "dass jeder, der verantwortlich impfen kann, dies auch darf. Wir brauchen alle Kräfte zum Impfen und zum Boostern".

AfD: "Epochaler Wahlbetrug"

Alice Weidel erklärte für die AfD, das geplante Gesetz sei "eine unerhörte Grenzüberschreitung" und "hastig hingepfuscht". Die abermalige Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes sei "ein epochaler Wahlbetrug", die FDP unterstütze nun eine Impfpflicht, die sie immer abgelehnt habe. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen, der Pflegenotstand werde dadurch weiter verschärft.

Linke: Ampel hat die Lage "verpennt"

Für die Linke erklärte Susanne Ferschl, das Gesetz zeige die Planlosigkeit der künftigen Regierung. Sie habe in aller Ruhe "am Koalitionsvertag gestricht und Pöstchen verteilt" und habe die Situation "verpennt", man sei zu spät aktiv geworden: "Strategie schaut anders aus".

Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht sei "inakzeptabel", insbesondere die FPD habe ihre Prinzipien über Bord geworfen und ihre Haltung zu einer Impfpflicht grundlegend geändert. Die Pflegekräfte würden mit der Impfpflicht zusätzlich belastet und würden weiterhin zu schlecht bezahlt, woran das neue Gesetz nichts ändere.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht soll kommen

Im Detail sieht die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, dass zum 15. März eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt wird. Dies wird im Gesetzesentwurf damit begründet, dass es in Einrichtungen wie Kliniken oder Pflegeheimen auch "nach mehrmonatiger Impfkampagne noch relevante Impflücken" gebe. Beschäftigte in solchen Einrichtungen sowie in Arztpraxen und Rettungsdiensten sollen daher bis Mitte März ihre vollständige Impfung oder Genesung nachweisen - oder eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können.

Zudem sollen laut Gesetzentwurf Impfungen künftig auch von Zahnärzten, Tierärzten oder Apothekern durchgeführt werden können - zumindest für einen befristeten Zeitraum. Voraussetzung sollen eine ärztliche Schulung und geeignete Räumlichkeiten oder die Einbindung in mobile Impfteams sein.

Zugeständnisse an Bundesländer

Das neue Infektionsschutzgesetz soll es den Bundesländern zudem ermöglichen, bei kritischer Corona-Lage schärfere regionale Maßnahmen zu verhängen. Nach Beschluss der Länder-Parlamente sollen härtere Beschränkungen für Freizeit oder Sport möglich sein.

Die Länder sollen Versammlungen und Veranstaltungen untersagen können, die keine geschützten Demonstrationen sind, darunter auch größere Sportveranstaltungen. Die Länder hatten dies eingefordert, nachdem ihnen die Ampel-Parteien in der ersten Neufassung des Infektionsschutzgesetzes die Möglichkeit zu flächendeckenden Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen genommen hatten.

Klargestellt werden soll zudem, dass härtere Maßnahmen, die einzelne Länder kurz vor Ende der "Epidemische Lage von nationaler Tragweite" am 25. November beschlossen hatten, bis 15. Februar in Kraft bleiben können. Weiterhin sollen Schließungen etwa der Gastronomie und Verbote von Kongressen den Ländern ermöglicht werden, nicht aber von Fitnesscentern und Schwimmhallen.