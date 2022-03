Neues Grundgesetz im Vatikan: Stärkung von Frauen und Laien

Der Kirchenstaat hat ein neues Grundgesetz veröffentlicht, wie das amtliche Nachrichtenportel Vatican News am Samstag bekanntgab. "Praedicate Evangelium" - Predigt das Evangelium! - ist die neue Verfassung überschrieben.

Das Dokument umfasst 54 Seiten und spiegelt die Bemühungen von Papst Franziskus seit Beginn seines Pontifikats um eine Reform der Kurie wider, also des Verwaltungsapparats der Kirche mit den sogenannten Dikasterien (Ministerien) Justiz- und Wirtschaftsorganen sowie dem Büro des Heiligen Stuhls. Nachdem er 2013 ins Papstamt gewählt worden war, hatte Franziskus umfassende Reformen der römischen Kurie auf den Weg gebracht.

Das "Potenzial" der Ortsbischöfe soll gestärkt werden

Und tatsächlich könnte die Kurie in Zukunft anders aussehen, wie einige Punkte aus der Präambel des Textes erahnen lassen. So schreibt Papst Franziskus zum Beispiel, er wolle die Rolle der nationalen Bischofskonferenzen gegenüber Rom stärken.

Das entspricht dem bisherigen Reformkurs des Papstes, der in den vergangenen Jahren immer wieder betont hat, die Ortsbischöfe sollten nicht immer nur auf Antwort aus Rom warten, sondern eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Ihr "Potenzial" solle gestärkt werden, schreibt der Papst. "Die römische Kurie steht nicht zwischen dem Papst und den Bischöfen, sondern stellt sich in den Dienst beider."

Künftig mehr Frauen und Laien auf den Chefsesseln des Vatikan?

Und auch das könnte sich demnächst im Vatikan ändern: Sitzen künftig mehr Frauen auf den Chefsesseln in der Schaltzentrale der katholischen Kirche? Zumindest klingt es danach, wenn Franziskus im neuen Verfassungstext schreibt, eine Kurienreform müsse "die Beteiligung von Laien und Frauen auch in leitenden und verantwortlichen Funktionen vorsehen".

Verkündigung als wichtigste Aufgabe der Kirche

Die neue Kirchenverfassung soll die starke Zentrierung der Weltkirche auf die Kurie in Rom relativieren und die Ortskirchen stärken, heißt es bei Vatican News. Kirchenpolitische Devise des Dokuments soll die Evangelisierung sein, also die Verbreitung der christlichen Botschaft. Verkündigung sei die zentrale Aufgabe der Kirche, so steht es in der Präambel des Dokuments.

Das neue Grundgesetz des Vatikan tritt am 5. Juni in Kraft und löst das bislang gültige Dokument "Pastor bonus" - der gute Hirte - ab, das Franziskus' Amtsvorgänger, Papst Johannes Paul II. im Jahr 1988 erlassen hatte. Kurienkardinal Marcello Semeraro will den Text der neuen Verfassung, der insgesamt 250 Artikel umfasst, am Montag bei einer Pressekonferenz im Vatikan genauer vorstellen.