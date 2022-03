Neues Gesetz soll für volle Gasspeicher in Deutschland sorgen

In Zukunft sollen die Gasspeicher in Deutschland immer gut genug gefüllt sein, um ohne Engpässe durch den Winter zu kommen. Die Bundesregierung will das mit einem Gesetz erreichen, dem der Bundestag jetzt mit großer Mehrheit zugestimmt hat. In dem Gesetz werden Mindestfüllstände festgelegt, die zum jeweiligen Stichtag in den Gasspeichern erreicht sein müssen.

Nämlich: am 1. Oktober zu 80 Prozent, am 1. Dezember zu 90 Prozent und am 1. Februar zu 40 Prozent. Verantwortlich für die Umsetzung ist der sogenannte Marktgebietsverantwortliche – die Trading Hub Europa GmbH (THE). Das ist eine Tochter-Gesellschaft aller Gaspipeline-Betreiber in Deutschland. Sie organisiert den Gasmarkt in Deutschland.

Gasspeicher müssen zu 90 Prozent gefüllt sein

Die Tochtergesellschaft soll dafür sorgen, dass die Gasspeicher zu den Stichtagen entsprechend aufgefüllt sind. Bisher war der Markt laut Wirtschaftsministerium stark liberalisiert, sodass die Behörden die Füllstände nicht beeinflussen konnten. Das Marktmodell ist, dass Energielieferanten im Sommer Gas einkaufen, weil der Preis günstiger ist, und es in den Gasspeichern lagern. Im Winter verkaufen sie es dann zu höheren Preisen.

Grüne: Russland übt massiven Druck aus

Doch in diesem Winter waren die Füllstände historisch niedrig. Auch, weil vor allem die deutschen Gasspeicher, die dem russischen Gazprom-Konzern gehören, nicht ausreichend befüllt worden waren. Die Bundestagsabgeordnete Ingrid Nestle von den Grünen sieht im Gesetz die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass Gasspeicher nicht strategisch gegen Deutschland verwendet werden. "Russland nutzt unsere Abhängigkeit von fossilen Energien aus, um massiven Druck auszuüben", sagte sie in der Bundestagsdebatte: "Das wollen wir beenden."

Die Marktgebietsverantwortliche, die THE, muss in Zukunft überwachen, wie gut die Gasspeicher gefüllt sind und eingreifen, wenn die Füllmengen absehbar zu niedrig ausfallen. Das soll sie mit Sonderausschreibungen machen. Als letzten Schritt kann die THE auch selbst physisches Gas erwerben und einspeichern. Die Kosten werden auf die Netznutzer umgelegt. Wie teuer das wird, kann das Wirtschaftsministerium im Moment noch nicht abschätzen, weil nicht abschätzbar sei, wie viel die THE wird eingreifen müssen.

Gesetz wird regelmäßig bewertet

Das Gesetz ist auf April 2025 befristet. Außerdem soll das Wirtschaftsministerium die Maßnahmen regelmäßig bewerten. Diese Befristung habe es der Union leichter gemacht, zuzustimmen, sagte Andreas Jung, Bundestagsabgeordneter der CDU. Er verweist darauf, dass das Gesetz deshalb so schnell beschlossen werden konnte, weil die Opposition im Bundestag auf ihre Anhörungsrechte verzichtet habe.

Kritik von Gasspeicherunternehmen

Aus der Gasspeicherbranche kommt Kritik an dem Gesetz. Sie sieht große Risiken. Deutschlands größter Gasspeicher-Betreiber Uniper fürchtet, dass mit dem neuen Gesetz "das Speichergeschäft für die teilnehmenden Handelsunternehmen an Attraktivität einbüßt." Damit wäre den Betreibern der Speicher die Geschäftsgrundlage entzogen und der Betrieb der Speicher "perspektivisch gefährdet".

Große Zustimmung im Bundestag

Im Bundestag fand das Gesetz große Zustimmung. Neben den Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP stimmten auch die Union und die Linken für das Gesetz. Die AfD enthielt sich. Der SPD-Abgeordnete Bengt Bergt sieht im Gesetz ein Zeichen an Moskau, dass die deutsche Demokratie stark sei. "Sie erweist sich in Krisenzeiten als handlungsfähig, schnell und flexibel", sagt Bergt.