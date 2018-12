Neues Eisbären-Baby in Berliner Tierpark

Es gibt wieder Nachwuchs im Tierpark in Berlin: Am Samstag gegen 2.33 Uhr brachte Eisbärin Tonja ihr Junges zur Welt. Das Baby, das etwa so groß wie ein Meerschweinchen ist, liege stets dicht am wärmenden Fell der Mutter, wie der Tierpark mitteilte. "Mittlerweile trinkt es regelmäßig", sagte der Eisbären-Kurator, Florian Sicks.

Zwei Babys der Eisbärin gestorben

Eisbärin Tonja hat in der Vergangenheit bereits zwei ihrer Jungtiere verloren: 2017 starb ihr Junges Fritz an einer Leberentzündung, 2018 verendete ein weibliches Jungtier an einer Lungenentzündung. Umso gespannter blickt man im Tierpark jetzt auf das Neugeborene: "In den ersten zehn Tagen ist die Sterblichkeit besonders hoch, dennoch sind wir sehr zuversichtlich und drücken alle die Daumen", erklärte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.