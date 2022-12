Neues Arbeitsrecht: Liebe wird für Kirche zur Privatsache

Die private Lebensführung kirchlicher Mitarbeiter ist kein Kündigungsgrund, auch dann nicht, wenn diese der offiziellen katholischen Sittenlehre nicht entspricht, so die katholischen Bischöfe im Herbst 2022 in Würzburg. Heißt also im Klartext: Wer bei der katholischen Kirche arbeitet und nach einer Scheidung in zweiter Ehe verheiratet ist oder in einer homosexuellen Partnerschaft lebt, muss künftig nicht mehr mit einer Kündigung rechnen. Mit der Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts hat die katholische Kirche die Rechte ihrer deutschlandweit rund 800.000 Mitarbeitenden umfassend gestärkt.

Denn vor der neuen "Grundordnung des kirchlichen Dienstes", wie das Arbeitsrecht offiziell heißt, verknüpfte die Kirche das Angestelltenverhältnis immer mit bestimmten Pflichten, die weit über das hinausgehen, was ein normaler Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern verlangen kann. So schaute die Kirche zum Beispiel genau auf das Liebes- und Privatleben ihrer Angestellten.

Katholische Doppelmoral

Die entsprechenden Auflagen führten dazu, dass sich viele kirchliche Angestellte in einer Doppelmoral einrichteten: Hier wurde eine homosexuelle Partnerschaft heimlich gelebt, da blieb es bei einer zweiten "wilden" Ehe ohne standesamtliche Trauung. Und wenn es dann doch "herauskam", reagierte der kirchliche Arbeitgeber oft mit einer Kündigung.

"Out In Church" und "Liebe gewinnt" sorgen für Aufruhr

Doch spätestens ab Januar dieses Jahres setzte bei vielen Bischöfen ein Umdenken ein. Die Initiative #OutInChurch hatte auf die Beschäftigungssituation queerer Mitarbeitender in der katholischen Kirche aufmerksam gemacht und den Bischöfen knapp zwei Monate nach dem Start der Aktion 117.000 Unterschriften übergeben. Immer mehr Bistümer versicherten: Bei uns haben sie nichts zu befürchten.

Zuvor hatte bereits die Protestaktion "Liebe gewinnt", bei der homosexuelle Paare in katholischen Kirchen gesegnet wurden, für Wirbel gesorgt.

Privatleben kein Kündigungsgrund mehr

Das Privatleben dürfe künftig kein Kündigungsgrund mehr sein, schreiben die Bischöfe in einer Mitteilung. Wörtlich heißt es: "Der Kernbereich privater Lebensgestaltung unterliegt keinen rechtlichen Bewertungen und entzieht sich dem Zugriff des Dienstgebers."

Kirchenaustritt bleibt weiterhin Kündigungsgrund

Alle Mitarbeitenden könnten die Kirche unabhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Identität und Lebensform repräsentieren, so die deutschen Bischöfe in ihrer Mitteilung. Ein Kirchenaustritt oder eine kirchenfeindliche Haltung dagegen bleiben weiterhin ein Einstellungshindernis oder Kündigungsgrund.

Lob und Kritik für Neuerung

Der deutsche Caritasverband reagierte mit "großer Erleichterung" auf den Beschluss der Bischöfe. Positiv wurde die Nachricht vom neuen kirchlichen Arbeitsrecht auch bei der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) aufgenommen. Die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes, des bundesweit größten katholischen Arbeitgebers, Eva Maria Welskop-Deffaa, sprach von einem "Paradigmenwechsel" und einer überfälligen Reform.

Ähnlich bewertete das der Verdi-Fachbereichsleiter für Gesundheits- und Sozialpolitik in Bayern, Robert Hinke. Allerdings übt der Gewerkschaftsvertreter auch Kritik. Die katholische Kirche habe endlich auf den Druck aus der Gesellschaft und der eigenen Kirchenbasis reagiert, so Hinke. Daher dränge sich auch nicht gerade der Eindruck auf, als würde die Kirche sich aus Eigeninitiative reformieren, kritisiert der Gewerkschafter. Auch der Kirchenrechtler Thomas Schüller betonte, die katholischen Bischöfe seien "Getriebene der staatlichen Arbeitsgerichte, die ihnen die bisherigen Instrumente der arbeitsrechtlichen Sanktionierung, insbesondere mit Blick auf die persönliche Lebensführung längst aus der Hand geschlagen haben".