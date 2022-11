Lob und Kritik für neues kirchliches Arbeitsrecht

Erste bayerische Bistümer haben angekündigt, das neue kirchliche Arbeitsrecht in ihren Diözesen umzusetzen. Das Erzbistums München und Freising plant laut Angaben eines Sprechers eine zeitnahe Umsetzung. Auch im Erzbistum Bamberg wird die Umsetzung der neuen Ordnung nach Sprecherangaben vorbereitet, "um den Weg frei zu machen für die Inkraftsetzung durch den neuen Erzbischof". Das Bistum Würzburg plant eine Umsetzung der neuen Richtlinien zu Beginn des neuen Jahres, wie ein Sprecher bestätigte. Der Würzburger Bischof Franz Jung hatte bereits im Februar gesagt, Mitarbeiter seines Bistums müssten keine kirchen- beziehungsweise disziplinarrechtlichen Maßnahmen fürchten, etwa wenn sie in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft leben. Auch das Bistum Passau hat angekündigt, die neue Ordnung nach kirchenrechtlicher Prüfung umzusetzen.

Vor der Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts, die die Bischöfe gestern mehrheitlich beschlossen haben, mussten Beschäftigte der katholischen Kirche durchaus Konsequenzen im Job fürchten. Mit der neuen Ordnung des kirchlichen Arbeitsrechts darf die persönliche Lebensführung von Beschäftigten kein Kündigungsgrund mehr sein.

Bischof Georg Bätzing: "Großer Tag" für 800.000 Arbeitnehmer

Das sei ein großer Tag für Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, sagte gestern der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Ob jemand geschieden sei und wieder verheiratet oder ob jemand in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebe, das solle sich einer rechtlichen Bewertung demnächst entziehen, so Bätzing: "Auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns herzlich willkommen in unseren Einrichtungen."

Für die rund 800.000 Mitarbeitenden in verschiedensten Einrichtungen der katholischen Kirche und der Caritas in Deutschland sei die Entscheidung ein großer Fortschritt, sagt Evelyne Menges, Expertin für Arbeitsrecht in München. Anders als bisher seien kirchliche Angestellte nicht mehr arbeitsrechtlich verpflichtet, den Grundsätzen der katholischen Sittenlehre konform zu leben. Der Begriff Loyalitätsobligenheiten sei gänzlich gestrichen worden, erklärt Menges. "Entscheidend ist auch der Satz in Artikel sieben: Der Kernbereich privater Lebensgestaltungen, insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre, bleibt rechtlichen Bewertungen entzogen."

Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa: "Paradigmenwechsel"

Vertreter aus Kirche und Politik haben mit Zustimmung und Erleichterung auf das neue katholische Arbeitsrecht reagiert. Mechthild Heil, die Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), bezeichnete die Reform als "wichtigen Meilenstein" für alle Angestellten in der Kirche.

"Nun muss niemand mehr seine sexuelle Identität verstecken. Endlich ist auch die katholische Kirche im Hier und Jetzt angekommen", so Heil. Die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes, des bundesweit größten katholischen Arbeitgebers, Eva Maria Welskop-Deffaa, sprach von einem "Paradigmenwechsel" und einer überfälligen Reform.

Gewerkschaft Verdi übt Kritik

Ähnlich sieht das der Verdi-Fachbereichsleiter für gesundheits- und Sozialpolitik in Bayern, Robert Hinke. Allerdings übt der Gewerkschaftsvertreter auch Kritik. Die katholische Kirche habe endlich auf den Druck aus der Gesellschaft und der eigenen Kirchenbasis reagiert, so Hinke: "Die Sonderrechte und Privilegien der Kirche im Arbeitsrecht sind höchst bedenklich. Die Bundesregierung hat sich auch vorgenommen, dies zu überprüfen."

Daher dränge sich auch nicht gerade der Eindruck auf, als würde die Kirche sich aus Eigeninitiative reformieren, kritisiert der Gewerkschafter. Es bedürfe immer wieder äußeren Drucks. Auch der Kirchenrechtler Thomas Schüller beobachtet, die katholischen Bischöfe seien "Getriebene der staatlichen Arbeitsgerichte, die ihnen die bisherigen Instrumente der arbeitsrechtlichen Sanktionierung, insbesondere mit Blick auf die persönliche Lebensführung längst aus der Hand geschlagen haben".

Umsetzung liegt bei den Bistümern

Der Beschluss hat zunächst nur empfehlenden Charakter. Und nicht alle Bischöfe hätten der Neufassung des Arbeitsrechts zugestimmt, räumte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing ein. "Diejenigen, die jetzt nicht zugestimmt haben, müssen jetzt eine Entscheidung treffen, ob sie hier Recht setzen, ob sie es umsetzen oder nicht."

Das neue kirchliche Arbeitsrecht sei auch ein klares Ja zu mehr Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Alle Mitarbeitenden könnten die Kirche unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Identität und Lebensform repräsentieren.

Queer-Bewegung "outinchurch" fordert Schärfung des Textes

Das sei ein wichtiger Schritt hin zu einer Kirche, die nicht mehr diskriminiere, findet auch der Sprecher der katholischen Queer-Bewegung "outinchurch", der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Die rechtliche Neuregelung spiegele ein Umdenken unter den Bischöfen wider. Dennoch sei zu befürchten, dass einzelne Formulierungen im neuen Kirchenrecht Schlupflöcher böten. So lasse der Begriff "sexuelle Identitäten" Interpretationsspielräume, moniert Hose: "Unsere Sorge ist, dass transidente Personen, Personen die nicht ins binäre System passen, dass die nach wie vor Diskriminierung zu befürchten haben." Da brauche es eine Schärfung des Textes, findet der Pfarrer.

Auch die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) sieht darin ein "gravierendes Defizit" bei der neuen Grundlage für das Arbeitsrecht in der katholischen Kirche. "Es bleibt ein Rätsel, warum die Bischöfe Trans*- und Inter*-Personen explizit nicht den versprochenen Schutz zusagen", so HuK-Sprecher Thomas Pöschl.

Kirchenaustritt weiterhin Kündigungsgrund

Bischof Georg Bätzing hingegen betonte, auch Trans-Identitäten seien eingeschlossen: "Wir haben lange um die Formulierungen gerungen und uns entschlossen die zu wählen, die im Bezug auf diese Menschen auch die staatliche Rechtsprechung wählt, nämlich sexuelle Identität und sexuelle Orientierung bezüglich Partnerschaften." Das beziehe sich genau auf diese Personengruppen.

Weiterhin als Kündigungsgrund für Beschäftigte kirchlicher Einrichtung gilt eine offen kirchenfeindliche Haltung oder ein Kirchenaustritt. Wobei es auch im letzteren Fall keine automatische Kündigung geben dürfe, wie der Bischofskonferenzvorsitzende Bätzing klarstellte. Jeder Einzelfall müsse betrachtet und mit den Mitarbeitenden besprochen werden.

Zentralkomitee: Paradigmenwechsel mit Wermutstropfen

Diesen Wermutstropfen sah auch die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Insgesamt aber begrüßte die ZdK-Präsidentin den Beschluss. "Ich gehe nun davon aus, dass Kontrolle und Sanktionierung von Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst an diesem Punkt Vergangenheit sind", so Stetter-Karp. Stattdessen übernehme die Kirche selbst die Verantwortung dafür, dass die Institution als christlich wahrgenommen werde.

Mit Material von dpa