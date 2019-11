Neuer Vertreter der EU-Kommission: "Lust auf Europa"

Der neue Vertreter der EU-Kommission in Berlin, Jörg Wojahn, zeigt sich voller "Lust auf Europa". In der Bayern 2-radioWelt sagte er, Europa werde oft als kompliziert wahrgenommen.

"Ich glaube, es ist meine Aufgabe, rauszugehen und das möglichst in einfachen Worten zu erklären." Jörg Wojahn

Wojahn: EU nicht zu selbstverständlich nehmen

Wojahn, der bisher in Österreich die EU-Kommission vertreten hat, will heute in Berlin seine Pläne darlegen. Die jüngere Generation sei schon in Europa angekommen. In dieser Selbstverständlichkeit sieht Wojahn aber auch ein Risiko: "Also ich hab ein bisschen Angst, dass Sachen, die selbstverständlich sind, nicht mehr so richtig wertgeschätzt werden."

Negativbeispiel Brexit

Als ein Beispiel nennt Wojahn die Ausbildung über Grenzen hinweg. "Und deshalb ist es auch wichtig, das Bewusstsein aufrechtzuerhalten und manchmal die Leute auch wachzurütteln, dass die EU auch schnell weg sein kann, wenn man sich nicht um sie kümmert oder sich nicht für sie einsetzt."

Die jüngere Generation in Großbritannien habe das so erlebt: "Die sind nicht zu den Abstimmungen gegangen, weil sie dachten, es ist alles selbstverständlich. Und schwupps, jetzt ist sie weg!"