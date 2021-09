Neuer US-Generalkonsul Liston will "Beziehung erfrischen"

Der neue US-Generalkonsul in München, Timothy Liston, stellt eine andere Kommunikation zwischen Deutschland und den USA unter der Regierung Biden fest. "Der Ton macht die Musik", betonte Liston im radioWelt-Interview auf Bayern 2. "Wir haben jetzt eine neue Administration. Wir versuchen jetzt die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Interessen als eine Partnerschaft anzusprechen." Die nationalen Interessen hätten sich aber überhaupt nicht geändert und seien stark, egal wer in den letzten Jahren Präsident gewesen sei, sagte Liston.

Eine neue Welt mit vielen Herausforderungen

Die transatlantischen Beziehungen seien für die USA die Grundlage ihrer Sicherheit und Handelspolitik und "eine unserer wichtigsten Beziehungen in der Welt", so Liston. Man lebe aber jetzt in einer neuen Welt, in einem strategischen Wettbewerb. Deshalb müsse man die transatlantische Beziehung "neu überlegen, fördern und auch erfrischen."

Die gemeinsamen Herausforderungen wie Klimawandel, die Pandemie, eine freie und faire Handelspolitik, Sicherheit, Verteidigung, wolle man auch gemeinsam angehen. "Ohne Zusammenarbeit, ohne ganz enge Koordination und Verständnis, ist es doch eine erhebliche Herausforderung."

Liston will Handelsbeziehungen stärken

Eine seiner Hauptaufgaben hier in Bayern sei es, die Handelsbeziehungen "zu stärken, zu fördern", erklärte Timothy Liston. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie habe man die Verwundbarkeit in den globalen Lieferketten gespürt. Man müsse daher gut zusammenarbeiten. Liston verwies dabei auf den US-Standort des Autobauers BMW in South Carolina und auf die Milliardeninvestition von Apple in Deutschland.

Liston: 8.500 Soldaten in Bayern sind 8.500 Diplomaten

In Bayern sind laut Liston 8.500 US-Soldaten stationiert - diese seien so etwas wie Botschafter seines Landes. Er habe zu Brigadegeneral Joseph Hilbert, dem Kommandeur der US-Truppen in Grafenwöhr, daher gesagt: "Joe, du hast mir wirklich 8.500 Diplomaten gegeben."

Leben in Bayern "fast ein Heimspiel"

Timothy Liston ist seit Juli Generalkonsul in München. Da seine Ehefrau aus Bayern stammt und eine seiner Töchter in München geboren ist, sagte er: "Es ist wirklich doch fast ein Heimspiel für mich." Zuletzt sei er 2019 hier in München gewesen. Besonders in Erinnerung sind ihm die Christkindlmärkte geblieben. "Das war wirklich schön", so Liston.