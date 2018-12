Neuer Stabschef: Trumps Favorit sagt ab

Der als möglicher neuer Stabschef von US-Präsident Donald Trump gehandelte Nick Ayers wird den Posten nicht übernehmen. Stattdessen kündigte der derzeitige Stabschef von Vize-Präsident Mike Pence am Sonntag an, das Weiße Haus zu Jahresende zu verlassen. Trump schrieb kurz darauf im Kurzbotschaftendienst Twitter, er führe derzeit Gespräche mit mehreren "wirklich großartigen" Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Stabschef John Kelly.

Kelly geht - nach Schwierigkeiten mit Trump

Trump hatte am Samstag angekündigt, dass Kelly seinen Posten Ende des Jahres räumen werde. Als Favorit für die Nachfolge des Ex-Generals galt der erst 36-jährige Ayers. Dieser kündigte aber am Sonntag auf Twitter seinen Abschied aus dem Weißen Haus an. Ayers dankte Trump und Pence für die "Ehre", dem Land im Weißen Haus gedient haben zu dürfen, und erklärte, künftig mit Trumps Wahlkampfteam zusammenarbeiten zu wollen.

Lieber Georgia statt Stabschef

Ayers kündigte an, in seinen Heimatstaat Georgia umziehen zu wollen. Ihm werden Ambitionen auf den dortigen Gouverneursposten nachgesagt. Die "Washington Post" berichtete, Ayers sei wegen der schwierigen Erfahrungen von Kelly und dessen Vorgänger Reince Priebus "skeptisch" gewesen, was den Posten des Stabschefs angehe. Trump wiederum soll wütend darüber gewesen sein, dass sich Ayers nicht bis zum Wahljahr 2020 binden wollte.

Trump spricht von "Fake News"

Kurz nach Ayers Twitterbotschaft äußerte sich auch der US-Präsident in dem Online-Dienst. Er warf den "Fake News" vor, Ayers "mit Sicherheit" als seinen künftigen Stabschef beschrieben zu haben. Er werde "bald" eine Entscheidung über Kellys Nachfolge treffen, schrieb Trump und würdigte Ayers als eine "spektakuläre Person".

Welche Kandidaten gibt es noch?

Als potenzielle Kandidaten für das Amt des Stabschefs gelten laut "Washington Post" unter anderem der erzkonservative Abgeordnete Mark Meadows und Trumps Haushaltsdirektor Mick Mulvaney. Trumps bisherige Stabschefs hatten im Weißen Haus einen schweren Stand. Kelly hatte den Job in der Machtzentrale in Washington Ende Juli 2017 vom glücklosen Priebus übernommen. Der Vier-Sterne-General sollte Disziplin in das von Chaos und Intrigen geplagte Weiße Haus bringen. Doch Trumps anfängliche Bewunderung für Kelly kühlte sich bald deutlich ab. Zuletzt sollen die beiden laut US-Medienberichten kaum mehr miteinander gesprochen haben.

Trumps Stabschef - ein Job mit vielen Herausforderungen

Trump hat in seiner bald zweijährigen Amtszeit schon zahlreiche ranghohe Mitarbeiter entlassen. Andere gaben ihre Posten selbst auf. Und die Herausforderungen sind nicht kleiner geworden: Trump strebt eine Wiederwahl als Präsident an, sieht sich zugleich mit einem inzwischen von den Demokraten beherrschten Repräsentantenhaus konfrontiert.