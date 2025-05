Einführungszeremonie für Papst Leo hat begonnen

Der neue Papst Leo XIV. hat den Tag seiner Amtseinführung mit einem "Bad in der Menge" begonnen. Vor der Festmesse fuhr der erste US-Amerikaner im Papstamt am Sonntagmorgen mit dem Papamobil vom Petersplatz in Richtung der Prachtstraße Via della Conciliazione, um Zehntausende Menschen aus aller Welt zu begrüßen.

Am Vormittag startete die Feier im Petersdom. Damit hat offiziell das Pontifikat des 267. Papstes der katholischen Kirche begonnen. Der 69-jährige Amerikaner betete zum Auftakt im Petersdom am Grab des Heiligen Petrus. Danach ging er in einer kurzen Prozession hinaus auf den Petersplatz. Dort sollte er dann die Insignien der päpstlichen Macht, den Fischerring und das sogenannte Pallium, eine Art Schal, erhalten.

Seit 6 Uhr morgens: Menschenmenge auf dem Petersplatz

Schon seit 6 Uhr waren die Menschen auf den Petersplatz gekommen, um sich einen guten Platz für das seltene Ereignis zu sichern. Viele hatten Flaggen dabei. Zudem sind gerade tausende Menschen in Rom, um am Heilig-Jahr-Treffen der besonders in Spanien und Italien populären traditionellen Bruderschaften (Confraternita) teilzunehmen.

An der rund zweistündigen Messe zur Amtseinführung des Papstes auf dem Petersplatz nehmen auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil, darunter US-Vizepräsident JD Vance, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU); ebenso Vertreter von Königshäusern wie Felipe und Letizia von Spanien, Königin Maxima der Niederlande und der englische Prinz Edward. Insgesamt wurden etwa 250.000 Menschen zu dem Festgottesdienst erwartet.

Papst ist fit

Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost war am 8. Mai zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt worden. Um die Fitness des neuen Papstes muss man sich offenbar keine Sorgen machen. "Er ist ein Mann in hervorragender körperlicher Verfassung", sagte Valerio Masella, Fitnesstrainer von Prevost, der italienischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Samstag).

Im Fitnessstudio habe niemand gewusst, dass "Robert" Kardinal war. Er selbst habe das erst kapiert, als er seinen Kunden am 8. Mai als neuen Papst im Fernsehen sah. "Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe den künftigen Papst trainiert!", sagte der 26-Jährige. "Es ist unglaublich, aber für mich war er ein Kunde wie jeder andere, und er benahm sich wie alle Kunden dieses Fitnessstudios."

Mit Informationen von KNA und dpa.