Neuer Job: Karl-Theodor zu Guttenberg wird Moderator bei RTL

Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (50) steht jetzt beim Fernsehkonzern RTL unter Vertrag. Er soll als Moderator durch Streaming-Dokus führen, wie der Sender mitteilte.

Zu Guttenberg als Moderator und Interviewer für RTL

Man arbeite gemeinsam an "High-End-Dokumentationen für das Streamingangebot RTL+", hieß es in der Mitteilung aus Köln. "Zu Guttenberg wird als Moderator und Interviewer durch zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen führen. Diese kommen noch in diesem Jahr ins Programm." Details zum Inhalt verriet RTL zunächst nicht.

Guttenberg-Rücktritt nach Plagiatsvorwurf

Zu Guttenberg war 2011 von der Spitze des Verteidigungsministeriums zurückgetreten. Auslöser war eine Plagiatsaffäre gewesen. Der CSU-Politiker hatte seine Doktorarbeit zu großen Teilen von anderen Autoren abgeschrieben und dies nicht gekennzeichnet.