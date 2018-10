Neuer Flughafen in Istanbul öffnet - teilweise

In der schönen Sprache des Marketings heißt es "Soft-Opening" - gemeint ist, dass der Flughafen nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Dennoch soll er aber heute unbedingt eröffnet werden. Nach weniger als viereinhalb Jahren Bauzeit wäre das. Denn so ist es angekündigt worden und außerdem ist Nationalfeiertag, der 95. seit Gründung der Türkei. Bis vor wenigen Wochen hieß es, der Hauptkunde des Flughafens, Turkish Airlines, werde sofort vom alten Atatürk-Flughafen zum neuen, noch namenlosen Flughafen umziehen. Doch es kommt anders, erklärt Kadri Samsunlu, geschäftsführender Vorstand des privaten Flughafenbetreibers IGA.

"Wie werden eine sanfte Eröffnung haben. Es wird von hier aus bis Jahresende nur eine begrenzte Zahl Turkish-Airlines-Flügen geben. Ende Dezember gibt es das Hard-Opening. Dann zieht der gesamte Betrieb vom Atatürk-Flughafen hierher um." Kadri Samsunlu, geschäftsführender Vorstand Flughafenbetreibers IGA

Fliegen von der türkischen Baustelle

Zunächst sollen nur drei türkische Flughäfen sowie Nordzypern und Baku in Aserbaidschan angesteuert werden. Geflogen wird quasi von der Baustelle. Denn überall stehen noch Baumaschinen herum, Zufahrten werden asphaltiert und Arbeiter auf Kränen montieren nach wie vor Fassadenverkleidungen. Gebucht werden können diese Flüge bereits jetzt - zu äußert günstigen Preisen.

"Gemeinsam mit Türkisch Airlines haben wir entscheiden, diese Phase zu nutzen, um mit echten Passagieren zu arbeiten. Dann sehen wir, in welchen Bereichen wir uns vielleicht noch mehr anstrengen müssen. Außerdem sollen in dieser Zeit die gesamten Arbeiten am Gebäude abgeschlossen werden. Das hier ist immerhin drei Mal so groß wie der Atatürk-Flughafen." Kadri Samsunlu

Türkei will weltgrößten Flughafen und die meisten Passagiere

Ist der "Big Bang" genannte Umzug vom Atatürk-Airport erst einmal geschafft, sollen pro Jahr 90 Millionen Passagiere vom neuen Flughafen abheben. Zum Vergleich: Der größte deutsche Flughafen Frankfurt am Main hatte 2017 knapp 65 Millionen Passagieren. Atlanta in den USA kam auf 104 Millionen und soll den Titel weltgrößter Flughafen schon in wenigen Jahren an Istanbul verlieren, sagt Flughafenchef Samsunlu.

"Wenn erstmal alles fertig ist, werden wir die Zahl von 150 bis 200 Millionen Passagieren erreichen. Das ist mehr als derzeit irgendwo anders auf der Welt." Kadri Samsunlu

Gigabau ohne Belastung der Bevölkerung - behauptet die Türkei

In Zahlen bedeutet das: eine Fläche groß wie 1.100 Fußballfelder, sechs Start- und Landebahnen, mehr als 500 Check-In-Schalter und 143 Passagierbrücken über die die Fluggäste in die Maschinen gelangen können - geliefert übrigens von Thyssen-Krupp. Die Kosten des privat finanzierten und betriebenen Projektes - wenn alles fertig ist - liegen laut Samsunlu bei 10,5 Milliarden Euro und null Lira für den türkischen Steuerzahler.

"Für den Staat entstehen keine Lasten. Es gibt eine bestimmte Zahl garantierter Fluggäste und solange diese Fluggäste hierher kommen, muss der Staat uns keinen einzigen Groschen zahlen. Die Garantie für das erste Jahr wird locker gedeckt sein. Darüber hinaus werden wir dem türkischen Staat ab 2019 Miete zahlen. Das heißt unterm Strich, auf den türkischen Staat kommen keine finanziellen Lasten zu." Kadri Samsunlu

Kritiker bezweifeln, dass die Rechnung aufgeht. Überschattet war die Bauphase von Protesten der Arbeiter und zahlreichen tödlichen Arbeitsunfällen. Gewerkschaften sprechen von 37 Toten, die Flughafenleitung von 30. Ein anderes Problem ist die Bodenbeschaffenheit. Der Flughafen entstand auf einem ehemaligen Braunkohlefördergebiet voller Krater und kleiner Seen. Mindestens einmal sackte eine fertigbetonierte Rollbahn um mehrere Meter ab. Umweltschützer kritisieren, dass viele Bäume gerodet werden mussten und dass der Standort in einer der wichtigsten Zugvogelrouten liegt. Dieses Problem habe man im Griff, behauptet der Flughafenchef.

"Für die Zeit des Vogelzuges haben wir Radarsysteme, die die Vögel beobachten und mit dem Tower verbunden sind. Sie geben Alarm sobald Gefahr für die Flugzeuge besteht. Im Moment haben wir keinerlei Probleme mit Vögeln." Kadri Samsunlu

Andere Probleme sind noch nicht gelöst. Weder das Flughafen-Hotel noch die Schnellbahnlinie vom rund 40 Kilometer entfernten Istanbuler Stadtzentrum ist ansatzweise fertig. Spannend bleibt bis zuletzt die Frage, wie der Flughafen heißen wird. Klar scheint, Staatsgründer Atatürk hat ausgedient. Spekuliert wird über den heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan als Namenspaten. Oder vielleicht doch eher ein Sultan aus alten Zeiten? Flughafenchef Kadri Samsunlu, der sonst um keine Antwort verlegen ist, muss hier passen.

"Auch ich kenne den Namen nicht. Aber wir alle werden ihn während der Eröffnungsfeier erfahren." Kadri Samsunlu

Die Eröffnungszeremonie ist für den Nachmittag geplant. Dann dürfte auch das Geheimnis um den Namen gelüftet werden.