Neuer EU-Parlamentspräsident: Antritts-Tour wird zur Brexit-Tour

So ist die Lage: Die EU verlangt von der britischen Regierung bis Freitag einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen. Der britische Premier Boris Johnson hatte vergangene Woche neue Vorschläge für ein geändertes Austrittsabkommen gemacht, die aber in der EU auf Widerstand treffen. Im Kern geht es um die Frage, wie die Grenze zwischen Irland (EU-Mitglied) und Nordirland (britische Provinz) offenbleiben kann. Derzeit beraten die Unterhändler der EU-Kommission und Großbritanniens intensiv in Brüssel, um den drohenden ungeregelten Brexit am 31. Oktober noch abzuwenden.

Merkel telefoniert mit Johnson

Doch EU-Parlamentspräsident David Sassoli verlor zumindest vor dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber kein Wort. Auch Ratspräsident Donald Tusk kam noch zu dem Gespräch ins Kanzleramt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor dem Treffen, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union natürlich Thema sein werde. Inhaltlich sagte sie dazu aber auch nichts vor der Presse.

Kurz darauf, während das Gespräch noch lief, bestätigte ein Sprecher der Bundesregierung, dass Kanzlerin Merkel und Premier Johnson am Morgen telefoniert hatten, verwies aber ansonsten auf die Vertraulichkeit solcher Gespräche.

Tusk: "Dummes Schwarzer-Peter-Spiel"

Deutlicher wurde EU-Ratspräsident Donald Tusk. Es gehe nicht um das Gewinnen eines "dummen Schwarze-Peter-Spiels", schrieb Tusk auf Twitter. Es gehe um die Zukunft Europas und Großbritanniens, um die Sicherheit und die Interessen der Menschen. "Sie wollen keinen Deal, Sie wollen keine Fristverlängerung, Sie wollen den Austritt nicht widerrufen, quo vadis?", fragte Tusk in Richtung Johnson.

Sassoli reist weiter nach London

Parlamentspräsident Sassoli reist nach seinem Besuch in Berlin weiter nach London und trifft dort Premierminister Boris Johnson. Auch dort geht es natürlich um den Brexit. Der ist für den 31. Oktober geplant. Johnson will bei dem Termin bleiben.