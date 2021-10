Neuer Bundestag mit neuer Präsidentin

Ein bisschen wie am ersten Schultag ist die Stimmung zu Beginn der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags, als die neuen und altbekannten Abgeordneten das erste Mal ihre Plätze im Plenarsaal suchen. Viele Fotos werden gemacht, bevor die Sitzung beginnt.

Bundestag so voll wie nie zuvor

In den vergangenen Wochen wurden im Plenarsaal zusätzliche Tische und blaue Stühle angeschraubt, denn es heißt zusammenrücken: 736 Abgeordnete sind in den Bundestag eingezogen, so viele wie nie zu vor. Ursprünglich war das Hohe Haus nur für rund 600 Abgeordnete geplant. Entsprechend knubbelt es sich heute zwischen den Sitzreihen. Im Plenarsaal gelten heute 3G-Regeln, die Masken dürfen nur am Platz oder am Rednerpult abgelegt werden.

AfD scheitert damit, Gauland als Alterspräsidenten durchzusetzen

Um Punkt 11.00 Uhr ertönt der Gong und Wolfgang Schäuble (CDU) begrüßt gewohnt nüchtern die Abgeordneten zur konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags. Es folgt der erste Streit: Die AfD-Fraktion versucht mit einem Antrag, ihren Abgeordneten Alexander Gauland als Alterspräsidenten durchzusetzen. Begründung: Er ist der älteste Abgeordnete. Widerspruch kommt unter anderem von Michael Grosse-Brömer (CDU). Er begründet die Ablehnung seiner Fraktion so: "Ein Abgeordneter, der die dunkelste Stunde unserer Geschichte als Fliegenschiss bezeichnet hat, hat sich von Anfang an disqualifiziert."

Schäuble: Abgeordnete dienen der Gemeinschaft

Bei der folgenden Abstimmung wird Wolfgang Schäuble, der Dienstälteste im Bundestag zum Alterspräsidenten gewählt. Seit fast 50 Jahren hat er ein Mandat. Damit kann er offiziell die Eröffnungsrede halten und denkt grundsätzlich über die Parlamentsarbeit nach. Konsens sollte nicht die Regel sein, sagt Schäuble. "Wir sollten den Streit in der Mitte der Gesellschaft suchen, und ihn hier öffentlich im Parlament austragen." Dabei müsse es aber fair zugehen und um der Sache Willen miteinander gerungen werden. "Wir dienen nicht einer gesellschaftlichen Gruppe oder einer Meinungsblase, sondern wir dienen der Gemeinschaft."

Dritte Frau zur Bundestagspräsidentin gewählt

Bisher hatte Wolfgang Schäuble das Amt des Bundestagspräsidenten inne. Als größter Fraktion im Bundestag steht dieses nun der SPD zu. Die Abgeordneten wählen zum dritten Mal in der Geschichte eine Frau: Bärbel Bas. Vor ihr hatten das nur Annemarie Renger von der SPD und Rita Süssmuth von der CDU geschafft. Bas tauscht mit Schäuble den Platz auf dem Podium. In ihrer Rede nimmt die bisher ziemlich unbekannte SPD-Gesundheitsexpertin einige Gedanken von Wolfgang Schäuble auf. Das Parlament müsse auch für Menschen da sein, die zu erschöpft seien zuzuhören und denen die Mittel fehlten, auf eigenen Beinen zu stehen oder die eine andere Sprache sprächen. Auch sie müssten sich im Parlament wiederfinden. "Wir können zeigen, dass wir Abgeordnete sind, die zuhören. Mit Fragen beschäftigen, die für die Zukunft aller Menschen im Land wichtig sind."

Bundestagspräsidium überwiegend weiblich

Auch die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten gehört zu den ersten Aufgaben des neuen Bundestags. Diese Posten sind nun überwiegend mit Frauen besetzt. Yvonne Magwas ist für die CDU dabei. Für die SPD-Fraktion ist die frühere Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz neu im Präsidium. Drei bekannte Vizepräsidenten bleiben: Claudia Roth von den Grünen, Petra Pau von der Linken und Wolfgang Kubicki von der FDP, er ist nun der einzige Mann in der Runde. Die AfD ist mit ihrem Kandidaten gescheitert: Michael Kaufmann erhält im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit für den Posten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt vorerst geschäftsführend im Amt

Leer geblieben ist im neuen Bundestag heute noch die Regierungsbank: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und den bisherigen Ministern, die kein Bundestagsmandat haben, auf der Besuchertribüne Platz genommen. Da der Bundestag heute noch keinen neuen Bundeskanzler gewählt hat, wird Merkel die Regierungsgeschäfte noch so lange weiterführen, bis eine neue Regierung im Amt ist. Am Abend bekommt sie aber vom Bundespräsidenten ihre offizielle Entlassungsurkunde – verbunden mit der Bitte, die Geschäfte bis zur Ernennung ihres Nachfolgers weiterzuführen. So ist es in Artikel 69 des Grundgesetzes geregelt.