Zurück zu familiären Wurzeln: Neuer Botschafter Israels im Amt

"Mein Name ist Ron Prosor. Es ist aufregend für mich, hier zu sein." Mit diesen Worten stellt sich der neue Botschafter Israels bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Berlin vor. Nun gibt es für den gestandenen, erfahrenen Diplomaten eigentlich kaum einen Grund, beim Antritt seines neuen Postens sonderlich nervös zu sein.

Doch für Ron Prosor ist die Tatsache, dass er nun ausgerechnet in Deutschland sein Land Israel vertritt, eine durchaus bewegende Erfahrung: "Für mich ist es nicht nur eine berufliche Aufgabe, es ist auch eine sehr persönliche und emotionale Angelegenheit. Ich kehre zu den deutschen Wurzeln meiner Familie zurück. Als stolzer Israeli, als Vertreter des jüdischen Staates."

Prosors Großvater musste aus Deutschland fliehen

Musste doch sein Großvater, der sich stets als "Preuße" gefühlt hatte, wie Prosor erzählt, mit seiner Familie, also seiner Frau und zwei Kindern, 1933 vor den Nationalsozialisten in das damalige Palästina fliehen und seine Heimat Berlin verlassen: "Das war fünf Monate, nachdem genau hier, auf diesem Platz, die Bücher gebrannt haben." Berichtet der 63-jährige, der sich für seine Antrittsrede als israelischer Botschafter eine historische Kulisse ausgesucht hat: Den Bebelplatz in Berlin, jenen Ort an dem die Nationalsozialisten 1933 Bücher, die Werke von Heinrich Heine, Erich Kästner und Lion Feuchtwanger verbrannten. Ein Ort, an dem die persönliche Familiengeschichte Prosors und die deutsche Geschichte miteinander verwoben sind. "Wer hätte gedacht, dass ich, der Enkel des stolzen preußischen Bertold Proskauer, einmal Israel als Botschafter vertreten würde."

Prosor will Jugendaustausch voranbringen

Doch der neue Botschafter Israels will nicht nur über die Vergangenheit sprechen. Hinter ihm stehen bei seinem Auftritt sechs junge Frauen und Männer, die im deutsch-israelischen Jugendaustausch aktiv sind: "Dies sind die echten Botschafter der Zukunft", bekundet der Mann, der schon als Botschafter in Großbritannien und bei den Vereinten Nationen tätig war. Und der gelobt, diesen Jugendaustausch auszubauen.

Dies werde eine seiner wichtigsten Aufgaben sein: "Von diesem Platz aus rufe ich nach Deutschland hinein: Lasst uns zusammenarbeiten. Lasst uns alles tun, um die direkten Begegnungen von deutschen und israelischen jungen Menschen zu fördern. Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft, sie sind die Zukunft unserer Beziehungen."

Kein Wort zur "Schande" der Holocaust-Relativierung

Zum Eklat vergangene Woche im Kanzleramt verliert der neue Vertreter Israels bei seiner Antrittsrede kein Wort: Am Mittwoch hatte Palästinenserpräsident Mahmut Abbas bei einer Begegnung mit Olaf Scholz ausgerechnet auf deutschem Boden den Holocaust, den millionenfachen Mord an den Juden, relativiert. Und der deutsche Kanzler hatte dies nicht direkt, sondern erst mit Verzögerung scharf verurteilt. "Schande!", hatte Ron Prosor auf Twitter geschrieben. Verzichtete nun aber auf erneute Kritik.

Stattdessen überließ er den Jugendlichen und Heinrich Heine das letzte Wort. Der Schriftsteller, der seine Heimat liebte, sie aber genau wie der Großvater von Ron Prosor verlassen musste, schrieb am 31. Dezember 1842 aus dem Exil und mit Blick auf das kommende Jahr: "Vor allem aber wünsche ich, dass wir in diesem neuen Jahr einander so wenig als möglich verleumden mögen."