Neuer ARD-DeutschlandTrend: Union und AfD legen etwas zu

31 Prozent am ehesten für Bündnis von Union und SPD

Sollte die Union bei der Bundestagswahl vorne liegen, wären im DeutschlandTrend 31 Prozent am ehesten für Schwarz-Rot – also eine Koalition mit der SPD. 19 Prozent plädieren für ein Bündnis mit der AfD, was Merz und andere Unions-Vertreter aber kategorisch ausschließen. 14 Prozent finden, die Union sollte bei einem Wahlsieg am ehesten mit den Grünen koalieren, 13 Prozent nennen die FDP. Schwarz-Gelb ist allerdings bei den Unions-Anhängern mit 36 Prozent die Lieblings-Variante.

Bei der Frage, wer die kommende Bundesregierung anführen soll, liegt die Union vorne: 36 Prozent nennen hier CDU und CSU. Das sind vier Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Eine SPD-geführte Bundesregierung wünschen sich 17 Prozent der Befragten. Die AfD nennen 12 Prozent, die Grünen 8 Prozent. Auffällig ist: Bei dieser Frage gibt es seit Monaten wenig Bewegung.

Grafik: Führung der nächsten Bundesregierung