Neuer Anlauf nach der Pannen-Wahl: Dreikampf in Berlin

Mehr Wahlkabinen und mehr Stimmzettel, mehr Wahlhelfer und viermal so viel "Erfrischungsgeld" für sie: Die Bundeshauptstadt möchte neue Negativ-Schlagzeilen vermeiden. "Berlin hat aus dem Wahldebakel 2021 gelernt. Wir wollen und wir werden es besser machen", versprach Landeswahlleiter Stephan Bröchler. Und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) versicherte in einem TV-Interview, es werde "alle Erdenkliche" getan, damit die Wahl reibungslos verläuft. So mancher Berliner Bürger muss dafür Einschränkungen hinnehmen: Zur Vorbereitung der Wahl wurden acht der 42 Bürgerämter für bis zu drei Monate geschlossen, Tausende bereits vergebene Termine fielen weg.

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte Mitte November die Abgeordnetenhauswahl vom 26. September 2021 wegen schwerer Fehler für ungültig erklärt und somit eine komplette Wiederholung erzwungen. "Berlin versinkt im Chaos!", spottete aus Bayern heraus die CSU. Giffey weist darauf hin, dass die Abstimmung vor ihrer Amtszeit stattgefunden habe und sie dafür keine Verantwortung trage. Doch so sehr sie möchte, dass es dieses Mal besser läuft als 2021 - so zufrieden wäre Giffey wohl mit einem ähnlichen Wahlergebnis wie vor knapp 17 Monaten: Damals wurde ihre SPD stärkste Kraft. Zuletzt sahen mehrere Umfragen dagegen die CDU klar vorn.

Dank Berlin-Frust ins Rote Rathaus?

Für den 2021 geschlagenen CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner ist die Neuauflage der Wahl die unverhoffte zweite Chance. Seine Kernbotschaft: "Ein besseres Berlin ist möglich." Wegner setzt auf den Unmut über Berliner Pannen und Chaos. "Vieles funktioniert nicht mehr", beklagte er diese Woche im RBB. In ihrem Wahlwerbespot zählt die Berliner CDU die Mängel der Hauptstadt auf: "Drinnen" sei sie unbezahlbar, "draußen" gebe es zu wenig Ärzte, Geschäfte, Busse und Bahnen. Die Behörden seien überfordert, die Polizei brauche dringend Hilfe, Eltern müssten ewig auf einen Kita-Platz warten. Und: Berlin habe es nicht mal geschafft, eine Wahl zu organisieren.

Punkten will Wegner unter anderem mit seinem Versprechen einer umfassenden Verwaltungsreform, einer autofreundlicheren Verkehrspolitik - sowie mit dem Thema Sicherheit. Nach den Silvesterkrawallen in Berlin sorgte Wegners CDU bundesweit für Debatten, weil sie die Vornamen der deutschen Tatverdächtigen wissen wollte.

Umfragen sehen CDU vorn - Absage an Schwarz-Grün

Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte sich die SPD mit 21,4 Prozent durchgesetzt, die Grünen erhielten 18,9 Prozent und die CDU 18,0 Prozent. Die Linke kam damals auf 14,1 Prozent, die AfD auf 8,0 und die FDP auf 7,1 Prozent, sonstige Parteien erreichten zusammen 12,5 Prozent. Dieses Mal kann sich die Wegner Hoffnung machen, mit der CDU stärkste Kraft zu werden. Der ARD-BerlinTrend Anfang Februar sah die Christdemokraten bei 25 Prozent - mit deutlichem Vorsprung.

Doch selbst als klarer Wahlsieger bräuchte Wegner eine der bisherigen Regierungsparteien als Koalitionspartner. Mit Blick auf Schwarz-Grün zeigte er sich selber skeptisch: Eine Koalition mit den Grünen könne er sich wegen Differenzen in der Verkehrspolitik nicht vorstellen, verkündete der CDU-Spitzenkandidat diese Woche. Bliebe die SPD als möglicher Bündnispartner. Für Giffey kann es aber keine Option sein, den Chefsessel im Roten Rathaus gegen den Posten der CDU-Juniorpartnerin einzutauschen.

Giffey lässt Koalitionsfrage offen

Zwar lehnte die Regierende Bürgermeisterin im Wahlkampf eine konkrete Koalitionsaussage ab und ging sogar etwas auf Distanz zu Rot-Grün-Rot, indem sie die Unzufriedenheit in der Bevölkerung auf Meinungsverschiedenheiten im aktuellen Bündnis zurückführte. Dennoch scheint aktuell eine Neuauflage dieser Koalition für Giffey die realistischste Machtoption zu sein.

Die SPD-Politikerin versucht, der CDU-Kritik ein positives Berlin-Bild entgegenzusetzen. In der TV-Wahldebatte sprach sie von der "Chancenstadt Berlin", im SPD-Wahlwerbespot von einer "lebenswerten Stadt im Herzen Europas". Giffey präsentiert sich als bürgernahe Macherin, die sich insbesondere um sozialen Ausgleich bemüht. Auf Stimmenfang geht sie unter anderem mit dem Wahlversprechen, das Berliner 29-Euro-Ticket für alle zu verlängern: Sie wolle ein Berlin, in dem "das Ticket für Bus und Bahn keine Frage des Geldbeutels ist".

Eine bayerische Schwäbin will Berlin regieren

Ob Giffey aber überhaupt eine Chance haben wird, ihr Amt zu behalten, könnte ganz wesentlich vom Ergebnis der Grünen abhängen. Denn deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch - aktuell Bürgermeisterin und Verkehrssenatorin - will zwar das aktuelle Bündnis fortsetzen, aber Giffey als Regierungschefin ablösen. In Umfragen lieferten sich SPD und Grüne zuletzt ein enges Rennen um Platz zwei: Im ARD-BerlinTrend kamen die Sozialdemokraten zuletzt auf 19 und die Grünen auf 18 Prozent.

Sollten die Grünen die Nase vorn haben, wäre das Ende der Amtszeit Giffeys als Regierende Bürgermeisterin besiegelt. Der Ton zwischen der Senats-Chefin und ihrer grünen Vize wurde zuletzt merklich rauer - ihren Streit über die Sperrung eines Teilstücks der Friedrichstraße für Autos trugen sie zum Teil öffentlich aus. Und wenn Jarasch für Veränderung und Aufbruch wirbt, ist es nicht gerade ein Vertrauensvotum für Giffey. "Wir müssen Berlin zum Laufen bringen", lautet ein Slogan der Grünen-Politikerin. Sie verspricht, sich für bezahlbaren Wohnraum und für eine Energiewende einzusetzen.

Mit Jarasch würde übrigens erstmals eine in Bayern geborene Politikerin den Stadtstaat Berlin regieren, genauer: eine bayerische Schwäbin. Jarasch wurde in Augsburg geboren, ging dort zur Schule und absolvierte dort ein Redaktionsvolontariat. Ihr Vater, der Papiergroßhändler Helmut Hartmann, gehörte von 1990 bis 1995 dem bayerischen Senat an. Zum Studium zog Jarasch dann nach Berlin.

Linke hoffen auf Koalition mit SPD und Grünen

Die Spitzenkandidaten der übrigen Parteien dürften angesichts der aktuellen Umfragewerte keine realistische Chance haben, Regierender Bürgermeister zu werden. Kultursenator Klaus Lederer von der Linken (12 Prozent im BerlinTrend) muss auf eine Neuauflage der Koalition mit SPD und Grünen hoffen, um dem Senat weiter anzugehören.

Mit der AfD (10 Prozent) um Kristin Brinker will keine der anderen Parteien zusammenarbeiten, für Sebastian Czaja und seine FDP (6 Prozent) steht zunächst im Fokus, den Wiedereinzug in das Landesparlament zu schaffen.

"Einmaliger Vorgang in der Geschichte der Wahlen"

Der Urnengang in Berlin ist die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr: Im Mai wählt Bremen, im Oktober folgen dann die Flächenländer Hessen und Bayern. Unabhängig von den Ergebnissen schreibt Berlin mit dieser Wiederholungswahl jetzt schon Geschichte - sie ist ein Novum in Deutschland. Zwar hatte hatte vor 30 Jahren schon einmal das Hamburger Verfassungsgericht die dortige Bürgerschaftswahl von 1991 für ungültig erklärt. Damals gab es aber Neuwahlen, in Berlin wird die Wahl wiederholt.

"Die Vorbereitung der Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus leidet an schweren systemischen Mängeln, die zu einer Vielzahl von weiteren Wahlfehlern bei der Durchführung der Wahlen geführt haben", schrieb der Berliner Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil. Er wertete dies als "wohl einmaligen Vorgang in der Geschichte der Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland". Nur eine gesamte Wahlwiederholung könne "die Vertrauensbasis des demokratischen Staates im Land Berlin wiederherstellen". Zu den Problemen zählten falsche, fehlende oder eilig kopierte Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, die zeitweise Schließung von Wahllokalen sowie lange Schlangen davor. In rund der Hälfte der Wahllokale stimmten Menschen noch nach 18.00 Uhr ab.

Gut 2,4 Millionen Bürger in der Hauptstadt sind nun zum zweiten Mal innerhalb von 17 Monaten aufgerufen, das 19. Abgeordnetenhaus von Berlin zu wählen. Die Legislaturperiode läuft dabei weiter. Sie endet weiterhin 2026 - dieses Mal wird also nur für gut dreieinhalb Jahre gewählt. Auf den Wahlzetteln stehen die gleichen Spitzenkandidaten und weitgehend gleiche Parteilisten. Es mussten lediglich zwei Dutzend Bewerber gestrichen werden, zum Beispiel weil sie nicht mehr in Berlin wohnen.

Auch dieses Mal kleinere Pannen

Die eine oder andere Panne gab es auch bei der Vorbereitung der Wiederholungswahl. So wurden zum Beispiel in einem Wahlkreis Erststimmzettel mit einem inzwischen verzogenen und damit nicht mehr wählbaren Kandidaten gedruckt. "Der Versand von Wahlscheinen für den Wahlkreis Neukölln 2 wurde sofort gestoppt", teilte Landeswahlleiter Bröchler Mitte Januar mit. Die Stimmzettel wurden neu gedruckt, die knapp 1.700 betroffenen Personen sollten angeschrieben erden.

Im Bezirk Treptow-Köpenick wurden kurz darauf in 49 Fällen Briefwahlunterlagen doppelt verschickt - aufgrund eines Softwarefehlers. Die betreffenden Wahlscheine seien für ungültig erklärt und neue Wahlscheine seien verschickt worden, sagte eine Sprecherin.

"Es gibt keine hundertprozentig reibungslosen Wahlen - weder im Bund noch in den Bundesländern", stellte der Landeswahlleiter klar. Berliner Wählerinnen und Wähler könnten sich sicher sein, "dass wir jede Fehlermeldung sehr ernst nehmen". Immer wieder wies Bröchler in den vergangenen Wochen darauf hin, was für ein außergewöhnlicher Kraftakt es sei, innerhalb einer Frist von nur 90 Tagen eine vollständige Wahl zu wiederholen. Dennoch verbreitet er Optimismus: "Ich bin zuversichtlich, dass diese Wahl funktionieren wird."