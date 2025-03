"Neue Zeit der Ruchlosigkeit": Wie Berlin auf den Eklat reagiert

Steinmeier "stockte der Atem"

Entsetzt zeigte sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) über die Vorgänge. Die Szene im Weißen Haus habe ihm den Atem stocken lassen. Er hätte nie gedacht, dass wir einmal die Ukraine vor den USA in Schutz nehmen müssten, so Steinmeier. Und weiter: "Diplomatie scheitert, wenn Verhandlungspartner vor aller Welt gedemütigt werden."

Scholz telefoniert mit Merz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) blieb eher zurückhaltend: "Niemand will Frieden mehr als die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine! Deswegen suchen wir gemeinsam den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden. Auf Deutschland – und auf Europa – kann sich die Ukraine verlassen." Insidern zufolge telefonierte Scholz mit Friedrich Merz. Scholz habe den CDU-Chef noch am Freitagabend angerufen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Unionskreisen. Laut mit dem Vorgang vertrauten Personen ging es dabei um das am Sonntag in London geplante Treffen europäischer Spitzenvertreter auf Einladung des britischen Premierministers Keir Starmer. An dem Treffen nimmt auch Scholz teil.

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid forderte angesichts der Eskalation in Washington eine zügige Regierungsbildung in Deutschland. "Für uns Europäer ist es dringender denn je, größere Verantwortung für unsere eigene Sicherheit zu übernehmen", sagte Schmid den Funke-Zeitungen.

Merz bleibt in Deckung

Merz bemüht sich derweil um die Bildung einer neuen Regierung. Er erklärte nach dem Vorfall lediglich: "Wir dürfen nie den Aggressor und das Opfer in diesem schrecklichen Krieg verwechseln." Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sagte im Deutschlandfunk, die Regierung in Washington müsse sich fragen lassen, wie das Wortgefecht auf Kreml-Chef Wladimir Putin gewirkt habe. "Da werden die Sektkorken geknallt haben gestern Abend", sagte er mit Blick auf Moskau. Hardt betonte die Notwendigkeit, die Ukraine weiter zu unterstützen, das sei "in unserem ureigensten Interesse". Und: "Wenn die Ukraine scheitert, werden wir vor ganz andere, viel größere Probleme gestellt und kommen einer konkreten Kriegssituation viel näher, als wenn das nicht passiert."

Dobrindt will schnellere Aufrüstung der Bundeswehr

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte eine schnellere Aufrüstung der Bundeswehr und Sofortkäufe von Waffen. "Das muss für uns mehr als ein Warnsignal sein. Wir müssen uns jetzt noch schneller mit deutlich mehr Investitionen in Militärtechnik, Waffen und Ausrüstung verteidigungsfähig werden", sagt Dobrindt der "Bild am Sonntag". "Das langwierige Beschaffungssystem muss ausgesetzt und durch das Prinzip Sofortkauf ersetzt werden", so Dobrindt.

Hofreiter will, dass Notlage erklärt wird

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter forderte, dass der Bundestag rasch eine Notlage erklärt. "Die USA sind mit Trump nicht mehr der Verbündete Europas", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir brauchen jetzt die sehr schnelle Erklärung der Notlage durch den Bundestag und die Bereitstellung erheblicher Mittel für unsere Sicherheit."

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann schrieb in einem Gastbeitrag für das Portal t-online, die USA hätten "ein weiteres Kapitel aufgeschlagen". "Ein völlig unberechenbarer US-Präsident, der die ukrainischen Opfer brutaler russischer Gewalt zum Täter macht, spricht nicht mehr für die freiheitliche, wertegeleitete westliche Welt."

London handelt

Nach dem Eklat im Gespräch mit Trump kommt Selenskyj noch am Samstag mit Starmer in London zusammen. Starmer werde sich in der Downing Street mit Selenskyj treffen, teilte eine Sprecherin des britischen Regierungschefs mit.

Mit Informationen von dpa und AFP