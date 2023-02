Neue Zahlen zur Luftverschmutzung - München über Grenzwert

Zunächst die gute Nachricht: Es ist inzwischen das fünfte Jahr in Folge, dass der Grenzwert für Feinstaub in Deutschland nicht überschritten wurde. Die mittleren Feinstaubwerte lagen 2022 auf dem Niveau des Vorjahres und damit unter der zulässigen Höchstmenge von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Stickstoffdioxid: München und Essen über dem Grenzwert

Auch bei Stickstoffdioxid liegen die meisten Messstationen unter dem zulässigen Grenzwert. An zwei verkehrsnahen Stationen kam es allerdings zu Überschreitungen, wie das Umweltbundesamt dem BR-Hauptstadtstudio mitteilt – und zwar in München und Essen.

In München an der Landshuter Allee lag der Jahresmittelwert bei 49 statt der erlaubten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch in den Vorjahren wurde dort der Grenzwert gerissen. In Essen liegt der Wert vermutlich um 45 Mikrogramm pro Kubikmeter. Experten sprechen von einer "deutlichen Überschreitung" in beiden Städten. Als einer der Hauptverursacher für die Luftverschmutzung gilt der Straßenverkehr.

Hohe Werte auch in anderen Städten

Viele weitere der insgesamt 500 Messstationen liegen im Jahresmittelwert nur knapp unter dem erlaubten Höchstwert – zum Beispiel Limburg, Dortmund, Hamburg, Düsseldorf, Darmstadt und Pforzheim.

Das dennoch und im Vergleich zu früheren Jahren bundesweit positive Gesamtergebnis geht wohl auf neue Fahrzeugflotten zurück. Laut Umweltbundesamt sind deutlich sauberere Autos in den Städten unterwegs, wie beispielsweise auch schadstoffarme Busse.

Doch diese Bilanz erscheint nur auf den ersten Blick erfreulich – und damit kommt die schlechte Nachricht. Ein Gesundheitsrisiko für Menschen bestehe auch dort, wo die Grenzwerte eingehalten würden, warnt Ute Dauert vom Umweltbundesamt.

Gesundheitsrisiko bleibt, weil Grenzwerte zu alt sind

Der Grund: "Die Grenzwerte sind vor über 20 Jahren verabschiedet worden und entsprechen in keiner Weise mehr den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich der Wirkung der Luftschadstoffe auf die Gesundheit", erklärt Expertin Dauert. Sie und der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, fordern deutlich niedrigere Grenzwerte.

EU-Kommission will strengere Grenzwerte

Die EU-Kommission schlägt solche niedrigeren Grenzwerte vor. Werte, die sich an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientieren. Für die kleinen Partikel beim Feinstaub sieht die WHO lediglich fünf Mikrogramm pro Kubikmeter vor (aktueller Grenzwert 25 Mikrogramm pro Kubikmeter). An fast allen der 200 Messstationen für Feinstaub in Deutschland wird dieser Wert überschritten, so Ute Dauert.

Hohe Belastung vor allem in Städten und Ballungsräumen

Für Stickstoffdioxid liegt der Richtwert der WHO für das Jahresmittel bei zehn Mikrogramm pro Kubikmeter (aktueller Grenzwert 40 Mikrogramm pro Kubikmeter). Diesen würden nach den aktuellen Daten rund drei Viertel aller deutschen Messstationen nicht einhalten, so Dauert vom Umweltbundesamt. Vor allem in Städten und Ballungsräumen liegen die Werte meist deutlich höher.

Luftverschmutzung kann schwere Krankheiten verursachen

Stickstoffdioxid und Feinstaub in der Luft können zu Atemwegserkrankungen wie Asthma und sogar zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. "Die EU-Kommission stuft die Luftverschmutzung als erhebliche gesundheitliche Belastung ein, die zu zahlreichen vorzeitigen Todesfällen – etwa 28.000 in Deutschland und etwa 238.000 in der EU – und Krankheiten führt", sagt der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner. Dabei gehe die größte Bedrohung von dauerhaft zu hohen Feinstaubbelastungen aus.

Die EU-Pläne, die Grenzwerte abzusenken, liegen in Form eines Entwurfs für eine neue Luftqualitätsrichtlinie auf dem Tisch. Stimmen die EU-Länder zu, sollen die strengeren Werte bis 2030 umgesetzt werden.

Fahrverbot in München könnte helfen

In München dürfte das ab Februar verschärfte Dieselfahrverbot bald für eine bessere Luftqualität sorgen. Davon geht zumindest Ute Dauert vom Umweltbundesamt aus. Wer mit einem Wagen der Schadstoffklasse Euro 4 unterwegs ist, darf nicht mehr in die Innenstadt und auf den Mittleren Ring fahren. Bringt dies keine Besserung, dann drohen umfassendere Fahrverbote.