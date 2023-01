Neue Vorwürfe: Harry nennt Stiefmutter Camilla "gefährlich"

Vor dem Erscheinen seiner Autobiographie namens "Spare" ("Reserve") hat Prinz Harry neue Interviews gegeben und dabei erneut seine royale Familie angegriffen. Einige Royals würden für vorteilhafte Berichte in der Klatschpresse "mit dem Teufel ins Bett" gehen, sagte Harry dem britischen Sender ITV. Er hielt insbesondere Königsgemahlin Camilla vor, Details aus privaten Unterhaltungen an die Medien durchgestochen zu haben – und nannte sie sogar "gefährlich".

Harry nach eigenen Aussagen Opfer von Camilla

In der Sendung "60 Minutes" des US-Kanals CBS sagte Harry über seine Stiefmutter, dass sie nach ihrer Langzeit-Affäre mit seinem Vater König Charles III. ihr Image im Volk habe aufmöbeln müssen. Daher habe sich Camilla um eine bessere Darstellung in der Klatschpresse bemüht. Er selbst sei zu einem der Opfer ihrer Anstrengungen geworden, erklärte Harry.

Prinz wiederholt Rassismus-Vorwurf

Seine Familie trage zudem eine "Mitschuld am Kummer und Leid" seiner Frau Meghan, sagte der 38-Jährige im ITV-Interview. Harry wiederholte frühere Vorwürfe, wonach es Bedenken im Königshaus gegeben habe, "wie dunkel die Haut" ihres damals noch ungeborenen Sohnes Archie werden würde.

Harry beschreibt in diesem Zusammenhang auch das enge Verhältnis zwischen den Royals und der britischen Boulevardpresse. Die Presse habe Misstrauen gegen Meghan geschürt, weil sie “eine amerikanische Schauspielerin ist, geschieden, halb schwarz”. Seine Familie, besonders sein Bruder William, hätten nichts gegen negative Berichte unternommen, sondern sich zu sehr von den Boulevardmedien beeinflussen lassen – und diese mit Lügen über Meghan gefüttert, sodass sie das Land verlassen mussten.

Streits mit dem Bruder – Harry im Schatten von William

Im Buch thematisiert Harry seinen langgehegten Groll über seine Reservistenrolle im Schatten seines älteren Bruders Prinz William, dem Thronfolger. Von Streitereien mit William ist in den Memoiren die Rede – und sogar tätlichen Auseinandersetzungen. So soll William ihn einmal zu Boden gestoßen haben.

Vieles, was Harry in den Interviews erzählt, ist mittlerweile bekannt – auch weil einige Buchexemplare durch einen Fehler früher in den Handel in Spanien gelangt sind. Dazu zählen auch Harrys Erfahrungen mit Kokain- und Cannabiskonsum und seine Zeit als Apache-Hubschrauberpilot der britischen Streitkräfte, in der er bei einem Afghanistan-Einsatz 25 Taliban-Kämpfer getötet haben will. Ein hochrangiges Taliban-Mitglied warf Harry zuletzt Kriegsverbrechen vor. Ein britischer Militärexperte nannte die Ausssagen des Prinzen zu den Tötungen "sehr dumm" und befürchtet eine höhere Bedrohungslage für die Invictus Games im Herbst in Düsseldorf, eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten.

Zentrales Harry-Thema: Tod von Mutter Diana

Breiten Raum nimmt in Harrys Memoiren auch die Trauer um seine 1997 tödlich verunglückte Mutter Prinzessin Diana ein. Nach ihrem Tod habe er nur einmal um sie geweint – nämlich bei ihrem Begräbnis, sagte Harry im Gespräch mit ITV.

Harry konnte bei Trauerfeierlichkeiten keine Emotionen zeigen

Dass er keine Emotionen gezeigt habe, als er und William damals vor dem Kensington-Palast die trauernde Menschenmenge gegrüßt hätten, habe ihm ein schlechtes Gewissen bereitet. Das gehe auf die von seiner Familie hochgehaltene Maxime der "stiff upper lip" zurück, also im Angesicht von Widrigkeiten Haltung zu bewahren. Er habe nur zu gut gelernt, dass Weinen keine Option gewesen sei, sagte Harry.

Er habe sich die Videos von den Trauerfeierlichkeiten angeschaut. "Und die nassen Hände, die wir geschüttelt haben, wir konnten nicht verstehen, warum ihre Hände nass waren, aber es waren all die Tränen, die sie weggewischt hatten", schilderte Harry. "Alle hatten das Gefühl, unsere Mutter gekannt zu haben, und die zwei Menschen, die ihr am nahesten standen; die beiden, die ihr am liebsten waren, waren in jenem Moment nicht in der Lage, irgendeine Emotion zu zeigen."

William und Harry hatten Hoffnung, dass Mutter wieder auftaucht

In "60 Minutes" verriet Harry auch, dass es mehr als ein Jahrzehnt gedauert habe, bis er den Tod seiner Mutter habe akzeptieren können. Er und sein Bruder William hätten sich oft vorgestellt, dass sie sich nur verstecke und irgendwann wieder auftauchen würde. "Ich hatte jede Menge Hoffnung", sagte Harry. Erst als er den Polizeibericht zu lesen bekam, die Fotos vom Unfallort sah und im Alter von 23 Jahren jener Route im Pariser Tunnel folgte, in dem Diana bei dem Autounfall ums Leben kam, sei ihr Tod für ihn Realität geworden.

Trotz aller Vorwürfe: Harry will Versöhnung

In dem Gespräch mit CBS sagte Harry, dass er aktuell weder mit seinem Vater noch mit seinem Bruder spreche. Dennoch hoffe er auf eine Aussöhnung mit seiner Familie. "Meghan und ich haben immer wieder gesagt, dass wir uns offen für alles entschuldigen werden. Es muss ein konstruktives Gespräch geben, eines, das privat stattfinden kann." Ob ihm das allerdings mit dem Erscheinen seiner mit Vorwürfen gespickten Biografie gelingt, ist äußerst fraglich.