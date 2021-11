Neue Virusvariante aus Südafrika in Belgien entdeckt

Auch andere Länder haben Einreisen beschränkt

Auch Österreich und Großbritannien haben beispielsweise schon ihre Einreise-Vorgaben verschärft. Die Niederlande lassen ab heute Mittag gar keine Flugzeuge aus dem südlichen Afrika landen. Italien verbietet die Einreise von Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen in Ländern im südlichen Afrika waren. Ähnliches kündigte Tschechien an.

Die Lufthansa lässt aber ihre Verbindungen nach Südafrika vorerst weiter im Programm. "Wir beobachten die Situation sehr aufmerksam", sagte ein Lufthansa Sprecher. Die Kernmarke Lufthansa fliegt derzeit 17 mal pro Woche nach Südafrika, die Schweizer Töchter Swiss und Edelweiss bieten zusammen neun Verbindungen an. Auch Frachtflüge von Lufthansa Cargo werden weiter betrieben.

EU denkt über Stopp aller Flüge von Südafrika nach

Auf EU-Ebene wird jetzt aber sogar über die komplette Einstellung des Flugverkehrs nachgedacht. "Die Kommission wird in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten vorschlagen, die Notbremse zu aktivieren, um den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika aufgrund der besorgniserregenden Variante B.1.1.529 einzustellen", twittert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Israel entdeckte die neue Variante bei einem heimkehrenden Reisenden aus Malawi. Die Person und zwei Verdachtsfälle seien isoliert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Alle drei seien geimpft, ihr genauer Impfstatus werde geprüft. Wissenschaftler hatten die B.1.1.529-Variante zuvor nur in relativ geringer Zahl in Südafrika, Botswana und Hongkong entdeckt, sind aber besorgt über die hohe Zahl von Mutationen bei der Variante, weil es noch offen ist, ob hier die Impfungen noch ausreichend wirken.

Britischer Forscher rechnet mit geringerer Wirksamkeit der Impfungen

Erste Erkenntnisse in Großbritannien legen das aber nahe. Die derzeit verfügbaren Corona-Impfstoffe sind nach Ansicht eines britischen Experten "fast sicher weniger effektiv gegen die im südlichen Afrika entdeckte neue Variante B.1.1.529." Das sagte James Naismith, Professor für Strukturbiologie an der Universität Oxford, in der Radiosendung BBC 4 Today am Freitag.

Ob die Variante auch leichter übertragbar sei, könne anhand der vorliegenden Daten bislang noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. "Wir vermuten das und es gibt einige frühe Daten", fuhr Naismith fort. Sollte sich eine leichtere Übertragbarkeit bestätigen, sei es unvermeidlich, dass die Variante auch nach Großbritannien gelange, so der Experte weiter.

Wissenschaftlerin: Besorgniserregendste Variante bisher

Die Wissenschaftlerin Susan Hopkins vom Imperial College in London bezeichnete die neue Variante als "die besorgniserregendste, die wir je gesehen haben". Die in Südafrika bislang festgestellte Übertragungsrate (R-Wert) liege bei 2. Das ähnele den Werten zu Beginn der Pandemie, so Hopkins im BBC-Radio. Noch seien aber mehr Daten notwendig, um zu einer abschließenden Bewertung zu kommen.