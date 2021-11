Neue Virus-Variante breitet sich in Südafrika aus

Im südlichen Afrika breitet sich offenbar ein neuer Typ des Coronavirus aus – was Besorgnis auslöst. Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten (NICD) teilte am Donnerstag mit, es seien in Südafrika bisher 22 Fälle der neuen Variante B.1.1.529 nachgewiesen worden. Mit weiteren Fällen sei im Zuge der laufenden Genomanalysen zu rechnen.

Neue Virus-Variante weist viele Mutationen auf

"Obwohl die Datenlage noch beschränkt ist, machen unsere Experten mit allen Überwachungssystemen Überstunden, um die neue Variante und die damit möglicherweise verbundenen Implikationen zu verstehen." Experten beobachteten die Variante vor allem deshalb mit Sorge, weil sie viele Mutationen aufweise und sich sehr rasch unter jungen Menschen in der Provinz Gauteng ausbreite, sagte Gesundheitsminister Joe Phaahla.

Anstieg der Infektionen wohl durch neue Variante B.1.1.529

Der deutliche Anstieg der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen sei vermutlich auf diese Variante zurückzuführen. Es müsse aber noch geklärt werden, wie groß der Anteil dieser neuen Variante unter allen Neuinfizierten genau sei, sagte Phaahla in einer Online-Pressekonferenz. Ihm zufolge wurde sie von Reisenden aus Südafrika auch nach Botswana und Hongkong weitergetragen.

Großbritannien schränkt Flugverkehr ein

Die Regierung in Großbritannien hat deshalb den Flugverkehr in die Region eingeschränkt. Zudem gilt für Ankommende eine strenge Pflicht zur Hotelquarantäne. Betroffen von der neuen Regelung seien Südafrika, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini und Zimbabwe, teilte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Donnerstag mit.

Es gebe Hinweise darauf, dass die Variante womöglich noch ansteckender sei als die Delta-Variante und dass die verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam dagegen seien, so Javid. Der Flugverkehr aus den sechs Ländern soll von Freitagmittag an eingestellt werden. Von Sonntag an gilt für Rückkehrer eine Pflicht zur Hotelquarantäne. Bislang wurden in Großbritannien keine Fälle mit der neuen Variante festgestellt. Täglich kommen jedoch nach Angaben der Nachrichtenagentur PA rund 500 bis 700 Menschen allein aus Südafrika an. Über die Weihnachtszeit wird mit einer höheren Zahl gerechnet.

B.1.1.529 "schlimmste Variante bisher"

Noch ist B.1.1.529 in Großbritannien nicht als besorgniserregende Variante (variant of concern) eingestuft. PA zitierte jedoch einen Experten der britischen Behörde für Sicherheit im Gesundheitswesen mit der Einschätzung, es handle sich um "die schlimmste Variante, die wir bisher gesehen haben". Bislang gibt es demnach erst knapp 60 bestätigte Fälle in Südafrika, Botswana und Hongkong. Die Befürchtung ist, dass die Variante mit etwa 30 Mutationen - doppelt so vielen wie die Delta-Variante - den durch Impfungen oder frühere Infektionen erworbenen Immunschutz umgehen könnte.

Gefahr noch nicht abschätzbar

Das Coronavirus Sars-CoV-2 entwickelt sich immer weiter. Viele der neuen Varianten - auch solche mit besorgniserregenden Mutationen - breiten sich aber nicht weiter aus. Inwieweit eine neue Variante wirklich für eine breite Öffentlichkeit gefährlich wird, erweist sich oft erst mit der Zeit.

Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO wollen am Freitag zusammenkommen, um über die neue Variante zu beraten. Die zuerst in Indien festgestellte Delta-Variante ist die bisher ansteckendste. Sie ist mittlerweile für mehr als 99 Prozent aller Ansteckungen weltweit verantwortlich, wie aus der Datenbank von "Our World in Data" hervorgeht.

Experte Tulio de Oliveira, der auch die Ausbreitung der Delta-Variante in Südafrika dokumentiert hat, sagte, die hohe Zahl der Mutationen, unter anderem am wichtigen Spike-Protein, lege eine größere Übertragbarkeit nahe. "Uns macht die sprunghafte Evolution dieser Variante Sorgen." Die gute Nachricht sei, dass auch sie durch einen PCR-Test nachweisbar sei.