Neue Verteidigungsministerin wirbt um Vertrauen der Truppe

Da konnte der Kompanie-Offizier die Truppe noch so sehr instruieren – an diesem Tag beim feierlichen Gelöbnis im Bendlerblock in Berlin richteten sich die Augen vor allem auf die neue Verteidigungsministerin. Annegret Kramp-Karrenbauer jedenfalls tat alles, um möglichst schnell das Vertrauen der Truppe zu bekommen. In ihrer ersten großen Rede als Verteidigungsministerin sicherte sie der Bundeswehr ihre volle Unterstützung zu und zollte ihr Respekt.

"Ihr Dienst verlangt Wertschätzung, Ihr Dienst verlangt Unterstützung. Und zwar von mir zuallererst. Ich weiß, Deutschland kann sich auf sie verlassen. Und ich sage Ihnen: Sie können sich auf mich verlassen. " Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

Gedenken an das Hitler-Attentat vor 75 Jahren

Das feierliche Gelöbnis fand im Bendlerblock in Berlin statt. Hier waren vor 75 Jahren die Mitglieder des Widerstands des 20. Juli hingerichtet worden. Mit Blick auf den Jahrestag mahnte Kramp-Karrenbauer Mut und Zivilcourage an. Vor 400 Bundeswehrrekruten, die ihr feierliches Gelöbnis abgaben, bezeichnete sie die Männer, die vor 75 Jahren gegen "Unrecht, Barbarei und Menschenverachtung" aufbegehrt hätten, als Vorbilder. An die Soldatinnen und Soldaten gerichtet sagte sie, ihr Dienst stehe in der stolzen Tradition des 20 Juli:

"Denn wir erleben auch heute, dass rechtmäßige Amtsträger als Volksverräter beschimpft werden. Wir erleben auch heute Angriffe auf die Werte unserer Verfassung. Wir erleben auch heute Hetze von Populisten und politischen Brandstiftern." Annegret Kramp-Karrenbauer

Dem müsse man die Stirn bieten, sagte Kramp-Karrenbauer, und befand sich damit auf einer Linie mit Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin war als Ehrengast mit dabei beim Gelöbnis im Innenhof des Bendlerblocks.

Merkel warnt vor Rassismus und Nationalismus

In ihrer Rede rief die Bundeskanzlerin dazu auf, wachsam zu sein. Man müsse Rassismus und Nationalismus in allen Facetten entgegentreten. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe des 20. Juli bezeichnete die Kanzlerin in diesem Zusammenhang als wahre Patrioten. Ausdrücklich lobte Merkel die Bundeswehr, die weltweit einen Friedensdienst leiste. Auch deshalb habe sie mehr als nur Dank verdient.

Die Soldatinnen und Soldaten müssten die zur Ausübung ihrer Aufgabe notwendige Unterstützung, Ausrüstung und Ausbildung erhalten. Deshalb habe die Regierung bereits ihre Verteidigungsausgaben gesteigert, und sie werde dies weiterhin tun. Merkel wörtlich: "Das schulden wir unseren Soldatinnen und Soldaten. Und das muss uns der Einsatz für Frieden uns Sicherheit auch wert sein."

Positive Erwartungen der Truppe an Ministerin Kramp-Karrenbauer

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aber eigentlich etwa 400 junge Soldatinnen und Soldaten, die ihr Gelöbnis ablegten. Und sechs von ihnen durften danach mit der Kanzlerin und der neuen Ministerin einige Worte wechseln. Bei Carina Friedrichs und Mike Frach vom Luftwaffenausbildungs-Bataillon aus Roth ging der Puls kurzzeitig in die Höhe.

Friedrichs kam zum Schluss: "Ich denke mal, sie ist sehr sympathisch." Und Frach ergänzt: "Ich hoffe, sie macht es super und hält die Versprechen, die sie gemacht hat. Sie wird das auch gut machen."