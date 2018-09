Neue Verhandlungen über die Zukunft von Hans-Georg Maaßen

Offenbar hatte Bundesinnenminister Seehofer in den Verhandlungen am vergangenen Dienstag mehrere Vorschläge gemacht, die Nahles aber ablehnte.

So soll Seehofer nach Informationen der Bild-Zeitung vorgeschlagen haben, dass Maaßen und der SPD-nahe Leiter des Bundeskriminalamts Holger Münch den Posten tauschen. Alternativ dazu bot Seehofer an, Maaßen zum Beauftragten für Sicherheit und internationale Zusammenarbeit im Ministerium zu machen. Beides lehnte Nahles kategorisch ab und stimmte stattdessen der Beförderung Maaßens zum Staatssekretär zu.

Wir haben uns geirrt

Doch nach massiven Protesten aus der Bevölkerung und den eigenen Reihen ruderte Nahles zurück und bezeichnete in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer den Kompromiss als gemeinsamen Irrtum.

Merkel, Seehofer und andere CSU-Politiker zeigen sich gesprächsbereit. Und auch die bayerische SPD-Spitzenkandidatin und Partei-Vize Natascha Kohnen, die vor dem Hintergrund des Wahlkampfs in Bayern Nahles stark kritisiert hatte, zeigte sich in einem ZDF-Interview zufrieden mit der Entwicklung.

Jeder muss sagen können: Das ist nachvollziehbar

Kohnen forderte von Nahles in den Gesprächen mit Merkel und Seehofer zu einer Lösung zu kommen, die "jeder, einfach jeder“ nachvollziehen kann. Kohnens Zielvorgabe: Maaßen dürfe keinesfalls befördert werden, sondern er müsse entweder eine Position bekommen, in der er "anständige Sacharbeit" macht, oder in den Ruhestand geschickt werden.

Lösung noch am Wochenende

Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, dass noch am Wochenende eine Lösung im Maaßen gefunden werden soll. Die Spitzen der Regierungsparteien wollen in Gesprächen erneut über die Zukunft Maaßens beraten und eine "gemeinsame, tragfähige Lösung" finden.

Diplomatische Bemühungen

Bei diesen Gesprächen dürfte vor allem die Haltung von Bundesinnenminister Seehofer spannend werden. Seehofer hatte sich hinter den CSU-nahen Maaßen gestellt. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte betont, es brauche "diplomatischen Bemühungen am Wochenende, um rauszufinden, ob man in der Lage ist, zwischen den drei Parteien auch so eine Frage gütlich zu klären."