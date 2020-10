Neue Verfassung: Stimmt Chile für den Wandel?

Eine Karawane rollt durch Santiago, vorneweg der Nachbau einer alten Holzlokomotive, auf Räder montiert, dahinter Motorräder, Radfahrer, Autos. Fahnen werden geschwenkt, darauf ein großes rotes A. A für "Apruebo", für das Ja zur neuen Verfassung.

Eine Frau erzählt, dass sie für eine Verfassungskonvention stimmt, das bedeute auch für sie ein neues Chile: "Weg mit der Verfassung des Diktators Pinochet! Für eine Verfassung des Volkes".

Chilenen stimmen über Verfassungsänderung ab

Am Sonntag muss die chilenischen Bevölkerung entscheiden, ob das Land eine neue Verfassung bekommt. Es ist eine der zentralen Forderungen des sozialen Aufstandes, der vor sich vor einem Jahr an der Anhebung der U-Bahn-Preise entzündet hat, doch es ging um weit mehr: "Wir sind auf der Straße, um ein würdiges Leben zu fordern", erklärt Daniela Daza. Darunter versteht die 31-Jährige ein soziales Gesundheitssystem, gerechte Renten, Bildung mit Qualität. "Wir haben unsere Eliten satt, die ihren Profit auf unserem Rücken machen."

Lange galt Chile als Oase der Stabilität in Südamerika: konstantes Wachstum, gutes Investitionsklima. Gleichzeitig ist die soziale Ungleichheit in kaum einem OECD-Staat so extrem. Ein Erbe der mörderischen Diktatur von Augusto Pinochet, die das Land zum Versuchslabor eines radikalen Neoliberalismus machte, sagt Politikwissenschaftler Gonzalo Bacigalupo: Der Staat sichert das Privateigentum, aber kaum soziale Rechte. Die Verfassung, vom Regime 1980 hinter verschlossenen Türen ausgehandelt, diene als Garant für dieses Modell, bis heute. "Schon wie die Verfassung zustande kam, ist symbolisch", meint Bacigalupo. "Es gab seitdem zwar eine Reihe von Reformen, aber am Kern hat sich nichts verändert. Bei zentralen Themen sichern Sperrminoritäten den immer gleichen Eliten die Einflussmacht und zementiert bestimmten Ideologien der Diktatur."

Mehr Bürgerbeteiligung gefordert

Das autoritäre Erbe lebt fort, auch 30 Jahre nach Rückkehr zur Demokratie. Da ist die extreme Polizeigewalt gegen Demonstrierende, mehr als 460 Personen wurden bei den Massenprotesten an den Augen verletzt. Oder die Kriminalisierung des indigenen Volkes der Mapuche, die im Süden Chiles um Anerkennung und Land kämpfen. Die Befürworter einer neuen Verfassung fordern mehr Bürgerbeteiligung und ein Ende des Zwei-Klassen-Systems. Gegner, wie die 44-jährige Macarena Cox befürchtet dagegen, dass Chile ins Chaos stürzen könnte. Es stehe viel auf dem Spiel, meint sie: "Wenn wir den Politikern, die bisher keine Lösungen für unsere Probleme gefunden haben, ein weißes Blatt in die Hand geben, dann ist die Gefahr groß, das hier dann das passiert, was in Venezuela passiert ist".

Mehrheit ist für Verfassungsänderung

Doch auch die Rechte weiß: Laut Umfragen sind mehr als 80 Prozent der chilenischen Bevölkerung für neue Verfassung. Entscheidend wird sein, wie sie ausgearbeitet wird. Durch einen gemischten Verfassungskonvent, der zur Hälfte durch die Parteien besetzt würde oder eine gewählte verfassungsgebende Versammlung, die den traditionellen Eliten weit weniger Einfluss ermöglichen würde. Der Kampf für einen sozialen Wandel ist mit dem Referendum nicht ausgefochten, die große Herausforderung beginnt erst danach. Da meint auch Bettina Horst, Direktorin der konservativen Stiftung Freiheit und Entwicklung: "Heute gibt es im Land wenig Dialog und Toleranz für den, der anders denkt. Mit so einem Klima wird es schwer sein, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, um über einen neuen Gesellschaftsvertrag zu sprechen".

Der Journalist und Schriftsteller Patricio Fernández dagegen blickt mit Optimismus auf die Ereignisse in seinem Land. Er glaubt, dass das, was in Chile gerade passiere, die Aufmerksamkeit in vielen Teilen der Welt verdiene. "Denn es geht hier nicht nur um ein chilenisches Problem. Sondern darum einen politischen Weg aus einer kulturellen Krise unserer Demokratien zu finden, die wir in der ganzen Welt erleben."