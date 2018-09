Neue US-Strafzölle auf chinesische Waren treten in Kraft

Die für diese Woche geplanten Handelsgespräche sind abgesagt. Die chinesische Regierung ist anscheinend so verärgert, dass sie die Kommunikation vorerst abreißen lässt. Amerikanische Unternehmen müssen ab heute zehn Prozent Zoll auf bestimmte Waren wie Elektronik oder Möbel aus China bezahlen. So will es ihr Präsident, Donald Trump, der China Dumping und andere unfaire Praktiken vorwirft – zulasten amerikanischer Produktion und Arbeitsplätze.

Konflikt könnte nun immer mehr eskalieren

Gibt es keine Einigung, steigt der Satz Ende des Jahres auf 25 Prozent, um Waren aus den USA attraktiver zu machen. Im Gegenzug verhängt auch China ab heute Strafzölle. Allerdings sind von den amerikanischen Zöllen drei Mal so viele Waren betroffen. Befürchtet wird aber, dass China darüber hinaus amerikanischen Unternehmen in China das Leben schwer macht oder weniger Touristen in die USA reisen und einkaufen lässt. US-Präsident Trump hat allerdings schon gedroht, die nächste Stufe an Strafzöllen zu zünden.

Walmart legt bei Trump Protest ein

Viele amerikanische Unternehmen haben bei Trump Protest eingelegt, darunter auch die größte Warenhauskette der Welt, Walmart. Sie müssen wegen der Zölle entweder höhere Preise von den Kunden verlangen oder auf Gewinn verzichten. Das Weiße Haus hat auf keinen der Proteste reagiert.