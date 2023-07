Erneut Unwetter und Brände: Italien leidet unter Extremwetter

In Norditalien ist bei heftigen Unwettern mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Süditalien ächzt unterdessen weiter unter einer Hitzewelle mit Bränden. Besonders betroffen davon ist Sizilien.

Schwere Unwetter in Norditalien - 16-Jährige von Baum erschlagen

Besonders die Metropole Mailand sowie große Teile der Lombardei waren von den Unwettern betroffen. Es kam zu starken Sturmböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und beschädigten Häuser. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Der Regen sei zwar in Mailand kurz, aber sehr intensiv gewesen, meldete Ansa weiter. Der starke Wind sowie Hagelkörner teils so groß wie Tennisbälle kamen erschwerend hinzu.

Hagel beschädigt Flugzeug - US-Maschine muss in Italien umkehren

Ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Delta Air Lines war kurz nach seinem Start in Mailand in das Hagel-Unwetter geraten und musste seinen Flug abbrechen. Flug DL185 mit Ziel New York wurde wegen schwerer Beschädigungen an der Maschine nach Rom umgeleitet, wo das Flugzeug sicher landete, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Flugzeug trug von dem Unwetter demnach so schwere Schäden davon, dass die Piloten sich für die Umkehr und Landung in Rom entschieden. Die Passagiere seien "normal" ausgestiegen. Verletzte gab es nicht. Der Flughafen Mailand-Malpensa teilte später mit, dass kurz nach dem Start und während des Steigflugs ein schwerer Sturm mit großen Hagelkörnern Teile des Flugzeugs beschädigt habe.

Auch in der Gegend rund um den Gardasee wüteten die Unwetter. Am späten Montagabend ging dort ein heftiger Hagelsturm nieder - riesige Hagelkörner zertrümmerten Autofenster und demolierten Wohnwagen. Ebenso waren erneut Teile der Region Venetien im Norden betroffen. Der Präsident der Region, Luca Zaia, teilte mit, dass in der Gegend ein 16-Jähriger von einem Ast schwer verletzt worden sei. Sieben Menschen wurden leicht verletzt.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten teils heftige Unwetter Nord- und Mittelitalien heimgesucht und zum Teil erhebliche Schäden angerichtet.

Brände auf Sizilien - Flughafen in Palermo vorübergehend gesperrt

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind in der Nacht zu Dienstag größere Wald- und Flächenbrände ausgebrochen. Betroffen sind insbesondere der Norden und dort Palermo und Umgebung. Ein großes Feuer auf den Hügeln rund um die Hauptstadt der Insel hatte am frühen Dienstagmorgen das Gelände des dortigen Flughafens erreicht. Der Airport bliebt daher für einige Stunden gesperrt. Mehrere Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. In Palermo und der umliegenden Provinz ist die Feuerwehr mit mehreren Teams im Einsatz, um die zahlreichen Brände zu bekämpfen.