vor 25 Minuten

Neue Tempofalle für Raser: Künstliches Schlagloch

Die Stadt Hanau in Hessen will Raser mit einer neuartigen Tempofalle ausbremsen: Stahlplatten sollen bei zu schnellem Fahren ein künstliches Schlagloch im Straßenbelag erzeugen und so den Fahrer durch ein unsanftes Poltern an das Tempolimit erinnern.