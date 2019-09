Neue schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Trump

Es sind schwere Vorwürfe, die den US-Präsidenten ernsthaft in Bedrängnis bringen könnten: Wie die "Washington Post" und das "Wall Street Journal" berichten, soll US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat mit Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli versucht haben, den ukrainischen Präsidenten dazu zu bewegen, kompromittierende Informationen über Hunter Biden zusammenzutragen.

Hunter ist der Sohn von Joe Biden, der bei den Demokraten als einer der Favoriten für die Präsidentschaftskandidatur gilt. Hunter Biden arbeitete in der Zeit, in der sein Vater US-Vizepräsident war, für eine ukrainische Gasfirma. In dem Unternehmen soll es Fälle von Korruption gegeben haben, gegen Hunter Biden wurden aber nie persönliche Vorwürfe laut.

Trump soll Selenskyj aufgefordert haben, die Aktivitäten Hunter Bidens überprüfen zu lassen und sich mit Trumps Anwalt Giuliani in Verbindung zu setzen. Den Zeitungsberichten zufolge könnte Trump seine Forderung sogar mit Militärhilfen in Höhe von 250 Millionen Dollar an die Ukraine verknüpft haben. Diese hatten die USA Ende Juli zurückgehalten, mittlerweile aber freigegeben.

Biden drängt auf Veröffentlichung des Telefonmitschnitts

Der demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur Joe Biden reagierte scharf auf die Vorwürfe:

"Wenn diese Anschuldigungen wahr sind, dann kennt die Bereitschaft von Präsident Trump, seine Macht zu missbrauchen und unser Land zu demütigen, keine Grenzen." Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden

Biden sprach von "klarer Korruption" und forderte von Trump, die Mitschrift des entsprechenden Telefonats zu veröffentlichen, "damit das amerikanische Volk selbst urteilen kann".

Manche Demokraten halten Amtsenthebungsverfahren für möglich

Einige demokratische Abgeordnete sehen die Voraussetzungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten erfüllt, sollten die Vorwürfe stimmen und Trump Informationen über einen politischen Rivalen zur Bedingungen für finanzielle Hilfe gemacht haben. "Der Präsident kann keine US-Hilfe als Waffe für seine eigenen politischen Zwecke nutzen", twitterte der demokratische Kongressabgeordnete Seth Moulton. Und Trumps frühere demokratische Herausforderin Clinton schrieb, der Präsident habe eine ausländische Macht um Hilfe gebeten, um eine Wahl zu gewinnen. "Schon wieder", ergänzte sie, in Anlehnung an die Vorwürfe, dass Trumps Wahlkampfteam vor der Präsidentschaftswahl 2016 in Kontakt mit Russland gestanden haben soll.

Trump weist Vorwürfe zurück

Trump wehrt sich vehement gegen die Anschuldigungen. Er bezeichnete sie als "lächerlich", die Unterhaltung mit einem ausländischen Staatenlenker sei völlig angemessen gewesen. Der US-Präsident erhob seinerseits schwere Vorwürfe gegen Joe Biden. Dieser habe als Vizepräsident von Kiew verlangt, einen Staatsanwalt zu entlassen, der gegen seinen Sohn ermittelt habe, und habe dies seinerseits an die Zahlung eines hohen Geldbetrags der USA an Kiew geknüpft. "Das ist die einzige und wirkliche Geschichte!", twitterte Trump.

Ukrainische Regierung will sich nicht in US-Politik einmischen

Auch der ukrainische Außenminister Wadym Prystaiko äußerte sich zu den Vorwürfen gegen den US-Präsidenten. In einem Fernsehinterview erklärte er, sein Land habe kein Interesse, Partei in amerikanischer Innenpolitik zu ergreifen. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe aber auch das Recht, den Inhalt des Telefonats geheim zu halten.

"Ich weiß, worum es in dem Gespräch ging, und denke nicht, dass es irgendeinen Druck gab. Es war ein langes und freundliches Gespräch, bei dem es um viele Fragen ging, die manchmal schwerwiegende Antworten erforderten." Der ukrainische Außenminister Wadym Prystaiko