EU-Staaten legen Basis für neue Russland-Sanktionen

Nach dem Angriff auf die Ukraine will die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Russland deutlich ausweiten. Die Mitgliedsstaaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf einen Plan für ein neues Maßnahmenpaket geeinigt. Verschiedene Branchen sollen betroffen sein.

Energie-, Finanz- und Transportsektor bei Sanktionen im Fokus

Nach Angaben aus EU-Kreisen zielen die Sanktionen auf die Bereiche Energie, Finanzen und Transport ab. Zudem soll es Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben. Zurückhaltender ist man hingegen noch was einen Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift angeht. Dieser ist laut dpa bislang nicht vorgesehen. Auch ein Ausfuhrverbot für zum Beispiel Erdgas soll bisher nicht beschlossen worden sein.

In Brüssel hält man es aber für möglich, dass es zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einem Ausschluss aus Swift kommt und dass Russland selbst die Versorgung der EU mit Erdgas einstellt. Bislang liefert der russische Staatskonzern Gazprom nach Angaben der EU-Kommission rund 40 Prozent der in der EU verbrauchten Gasmenge.

Zivilbevölkerung Russlands soll nicht Ziel sein

Laut EU geht es bei den Sanktionen gegen den Finanzsektor vor allem darum, Banken von den EU-Finanzmärkten abzuschneiden. Wie die dpa berichtete, sollen sich die Kreditinstitute in der EU künftig kein Geld mehr ausleihen und auch kein Geld mehr verleihen können. Zudem soll die Refinanzierung von russischen Staatsunternehmen in der EU verhindert werden. Ihre Aktien sollen nicht mehr in der EU gehandelt werden. Ähnliches ist offenbar für den Energiesektor geplant.

Ziel der Strafmaßnahmen im Transportbereich ist es, die russische Luftverkehrsbranche von der Versorgung mit Ersatzteilen und anderer Technik abzuschneiden. Damit könne man mit relativ kleinem Aufwand riesige Wirkung erzielen und sogar ganze Flotten stilllegen, hieß es in Brüssel. Die Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software sollen es auch anderen russischen Schlüsselindustrien schwer machen, sich weiterzuentwickeln. Dabei könne das Land mittel- und langfristig schwer getroffen werden, zitiert die Agentur.

Zugleich wurde betont, dass es nicht darum gehe, russische Bürger zu treffen. Die Strafmaßnahmen seien auf diejenigen gerichtet, die Putins aggressive Politik unterstützen. Eine politische Entscheidung über das von der EU-Kommission und dem Auswärtigen Dienst vorbereitete Sanktionspaket soll am Abend bei einem EU-Sondergipfel getroffen werden. Der formelle Beschluss würde dann im Anschluss vermutlich im schriftlichen Verfahren gefasst.

Finanzminister Lindner: Deutschland voll handlungsfähig

Von "schmerzhafte Sanktionen" sprach heute auch Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland werde nicht so fortgesetzt werden können wie vor dem Angriff, sagte der FDP-Chef in Berlin. "Es wird sehr schmerzhafte Einschränkungen in den bilateralen, insbesondere wirtschaftlichen Beziehungen geben." Lindner stellte gleichzeitig aber auch klar, dass Deutschland weiter "voll handlungsfähig" sei. Man verfüge zum Beispiel bei der Energieversorgung über Reserven.

Lindner sagte, es sei immer ein Alptraum gewesen, dass es wieder zu Krieg in Europa kommen könnte. "Dieser Alptraum ist jetzt traurige Realität geworden. Dafür trägt der Kreml, dafür trägt Wladimir Putin die Verantwortung." Der russische Präsident habe sich selbst als ein "Lügner" entlarvt. Es komme jetzt darauf an, in der internationalen Staatengemeinschaft zusammenzustehen "und unsere zivilisatorischen Errungenschaften, den Frieden, zu verteidigen".

Moskau plant Vergeltungsmaßnahmen

Auch andere Länder in Europa wollen den Umgang mit Russland verschärfen. Die Schweiz etwa kündigte an, ihre Maßnahmen gegen Russland nach dem Einmarsch des Landes in die Ukraine auszuweiten. Die Regierung werde ihre Vorschriften anpassen, damit die Schweiz nicht zur Umgehung der von der Europäischen Union (EU) verhängten Sanktionen genutzt werden könne, sagt der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis.

In Russland reagierte man bereits auf die Ankündigungen des Westens. Die "unfreundlichen" Maßnahmen der EU würden Moskau "nicht daran hindern", die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen, teilte das russische Außenministerium mit. Gemäß dem "Prinzip der Gegenseitigkeit" des Völkerrechts werde Russland "harte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen".