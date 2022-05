Neue Nachbarn: Anschluss finden auf dem Land

So mancher Städter, der auf das Land zieht, stellt ernüchtert fest: Es ist gar nicht so einfach, Anschluss zu finden in einer über Jahrzehnte gewachsenen Dorfgemeinschaft. Das Projekt "Dorfgespräch" will hier Abhilfe schaffen.

Wie ein Fremdkörper

Jessica Stürmer kam vor fünf Jahren aus München nach Schonstett. Ein kleines Dorf eine Stunde östlich von München. Der Mann, den sie geheiratet hat, kommt von da, sie aber kannte zunächst niemanden und hatte auch nicht das Gefühl, dass die Alteingesessenen auf sie zukommen würden. Gerade am Anfang habe sie sich wie ein Fremdkörper im Ort gefühlt, erinnert sich Jessica Stürmer. Sie hatte das Gefühl, dass die Alteingesessenen sie, die junge Mutter aus der Stadt, zwar permanent beobachteten, aber nicht ansprachen.

Jeder denkt vom anderen, dass er keinen Kontakt will

Eine typische Situation, vielen Zuzüglern auf dem Land geht es ähnlich. Auch Florian Wenzel kann das nachvollziehen. Er zog schon vor 17 Jahren in den Nachbarort Halfing. Er ist seit vielen Jahre in der Demokratiebildung unterwegs und hat von daher den Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Dass die Alten und Neuen auf dem Land sich am Anfang nicht näher kommen, liege daran, dass jeder erstmal das Falsche über den anderen annimmt, sagt Wenzel.

Die Alteingesessenen hätten oft die Haltung: Wir haben doch die ganzen Vereine und Angebote, kommt doch zu uns! Und fragen sich, warum die Neuzugezogenen so verschlossen sind? Und wenn man dann die Neuzugezogenen fragt, dann haben die genau das gleiche Gefühl. Die mit ihren Vereinen sind ja wie geschlossene Gesellschaften. Die legen doch keinen Wert auf die Neuen.

Das Dorfgespräch als Lösung

Was oft fehle, sei ein gemeinsamer Treffpunkt. Wenzel hatte die Idee, es mit dem sogenannten Dorfgespräch zu probieren. Eine Versammlung für Alte und Neue, um über alles zu reden. Und es war ein Erfolg. Nach der ersten Versammlung gab es schon die ersten konkreten Ideen. Jessica Stürmer zog das Schonstetter-Bladl auf. Eine Dorfzeitung, die alle wichtigen Nachrichten und Termine sammelt. Zehn Schonstetter arbeiten heute mit ihr in der Redaktion und sie sei damit im Ort schnell angekommen und voll integriert.

Reden und Anpacken

Das Dorfgespräch hat auch noch einen Dorfladen gebracht und eine Nachbarschaftshilfe. Und eben eine dauerhafte gemeinsame Gesprächsebene in der Gemeinschaft. Miteinander ins Gespräch kommen sei das eine. Es gebe aber auch noch einen anderen wichtigen Baustein für das Zusammenleben auf dem Land, sagt Florian Wenzel.

"Die Währung für gute Nachbarschaft auf dem Land ist nicht unbedingt, was einer für eine Einstellung hat, sondern, was einer tut. Was einer anpackt, wenn was zu tun ist. Hier und jetzt machen wir was gemeinsam, das funktioniere am besten und das funktioniert dann am besten.“

Dorferneuerung im Kopf

In Schonstett nennen sie ihr Dorfgespräch auch die Dorferneuerung in den Köpfen. Die Alten kommen aus ihren etablierten Vereinsstrukturen raus, die Neuen aus ihren hübschen, neuen Häusern. Wiederholen lässt sich das sicher auch in anderen Dörfern, meint Florian Wenzel. Aber ein Fremder könne das nicht einfach hinbringen, es müssten die im Dorf schon selber in die Hand nehmen.