Neue Grundsteuer: Die Unsicherheit bleibt

Bund, Länder und Kommunen und viele Ökonomen haben jahrelang gestritten, wie die verfassungswidrige Grundsteuer reformiert werden kann. Doch dann ging es ganz schnell. Kürzlich gab es eine grundsätzliche Einigung, vor wenigen Tagen peitschte die Große Koalition den Entwurf durchs Bundeskabinett, und schon heute befasst sich der Bundestag mit der Reform.

Es geht um Milliarden-Steuereinnahmen. Und um 36 Millionen Häuser und Wohnungen. Im vergangenen November lädt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Grundsteuer-Gipfel. Danach verkündet er: "Entspannt euch, Leute." Er favorisierte ein wertabhängiges Modell zur neuen Berechnung der Grundsteuer, bei dem der Wert des Grundstücks zählt sowie weitere Faktoren wie Nettokaltmiete, Wohnfläche und Baujahr.

Monatelanges Gezerre um Grundsteuer

Doch es kommt anders: Mieterverbände und die Immobilienwirtschaft sowie die CSU fahren dem Minister in die Parade. Sie fürchten Steuererhöhungen und damit steigende Mietkosten. Kommunen wiederum sorgen sich um ihre Einnahmen. Die nun nach Monaten erbrachte Einigung sieht vor, dass es künftig zwar eine bundeseinheitliche Regelung geben wird, die Bundesländer aber mit einem eigenen Modell davon abweichen dürfen.

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, verbucht das als Sieg über den Bundesfinanzminister. "Wir haben uns zu 100 Prozent durchgesetzt. Die Länder können künftig vollumfänglich abweichen. Mit einer eigenen Gesetzgebung bei der Grundsteuer."

Weiterhin zwei Modelle zur Berechnung

Bayern will ein unbürokratisches Flächenmodell einführen. Steuer soll nur anhand der Quadratmeter berechnet werden – egal, wo die Immobilie steht. Dann würde eine Luxuswohnung genauso hoch besteuert werden wie eine einfache Wohnung in gleicher Lage. Auch Sachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt liebäugeln mit dieser Regelung.

Scholz will den Wert der Immobilie abbilden. Die Größe des Grundstücks und des Hauses zählt zum Wert. Genauso auch, wie alt die Immobilie ist, also das Baujahr und in welcher Lage es steht. Das heißt dann "Bodenrichtwert". Hinzu kommt die durchschnittliche Nettokaltmiete. Dieses detaillierte Modell sei gerecht, sagt Scholz: "Ich möchte, dass jemand, der in einer preiswerten Wohnung in einer superteuren Wohngegend wohnt, nicht die Grundsteuer zahlen muss, die in den teuren Luxuswohnungen nebenan anfällt."

Hebesätze legen Höhe der Grundsteuer fest

Das Modell halten die Gegner für viel zu bürokratisch. Damit die Länder nun aber überhaupt abweichen dürfen, muss das Grundgesetz geändert werden. Die Große Koalition ist auf die Stimmen von Grünen und FDP angewiesen. Innerhalb der Opposition heißt es: die Große Koalition halte sich mit Verhandlungen zurück. Man rechne offenbar mit den notwendigen Stimmen. Mit welchem Modell es am Ende teurer oder günstiger wird für Mieter und Eigentümer, ist völlig unklar.

Im Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer schreiben SPD, CDU und CSU: "Wir gehen dabei davon aus, dass auch Kommunen in einem Haushaltssicherungsverfahren landesrechtlich nicht die Möglichkeit verwehrt wird, ihre Hebesätze zur Wahrung der Aufkommensneutralität entsprechend anzupassen."

Mit dem Hebesatz setzen die Kommunen die Höhe der Grundsteuer letztlich fest. Im Ergebnis hofft die GroKo, dass Städte und Gemeinden nach der Reform nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld einnehmen als bisher. In ganz Deutschland sind es rund 14 Milliarden Euro pro Jahr. Mit den Einnahmen der Grundsteuer werden öffentliche Güter finanziert, wie etwa Schulen, Kindergärten und die Infrastruktur vor Ort. Die neue Grundsteuer soll ab 2025 gelten.

💡 Grundsteuer-Reform

Die Reform der Grundsteuer trifft praktisch jeden, die vielen Grund- und Hausbesitzer ebenso wie die Millionen von Mieter, auf die die Steuer via Nebenkostenabrechnung umgelegt wird. Erzwungen wurde die Reform vom Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter kamen im April 2018 zu dem Urteil, dass die gängige Praxis bei der Erhebung der Abgabe, die auf Werten für die rund 36 Millionen bebauten und unbebauten Grundstücke von 1935 im Osten und 1964 im Westen basiert, den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz verlässt. Bis Ende 2019 gab das Gericht dem Gesetzgeber Zeit, das zu ändern. Gezahlt wird die Grundsteuer von Hauseigentümern und Grundstücksbesitzern. Sie können die Kosten aber auf ihre Mieter abwälzen. Die genaue Höhe wird von den Kommunen über sogenannte Hebesätze festgelegt. (Erklärt von Tobias Betz, BR-Hauptstadtstudio)