Neue Ermittlungen gegen mutmaßlichen Lübcke-Mörder

Es gebe "Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte am 6. Januar 2016 in Lohfelden versucht hat, einen irakischen Asylbewerber heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen zu töten", teilte die Bundesanwaltschaft, die den Fall an sich zog, in Karlsruhe mit.

Demnach soll sich E. "dem Opfer unbemerkt von hinten genähert und ihm dann unvermittelt mit einem Messer in den oberen Rücken gestochen haben". Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Ausschlaggebend für die Tat war laut Bundesanwaltschaft "die rechtsextremistische Weltanschauung des Beschuldigten".

Mordverdacht im Fall Lübcke

Stephan E. steht im Verdacht, am 2. Juni 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) vor seinem Wohnhaus mit einem Pistolenschuss in den Kopf getötet zu haben. E. hatte Am ein Geständnis abgelegt, in dem er als Tatmotiv Äußerungen Lübckes während der Flüchtlingskrise 2015 nannte. Lübcke hatte sich damals für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Wenig später widerrief Stephan E. das Geständnis in seiner Untersuchungshaft.